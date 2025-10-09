石原さとみ、仕事復帰 スタッフに拍手で迎えられ「帰ってきましたー！」笑顔であいさつ
今年5月に第2子出産を発表した俳優の石原さとみ（38）が、16日放送のNHK『あしたが変わるトリセツショー』（後7：30）でMCに復帰する。約5ヶ月間、番組を休養していた。番組の公式インスタグラムが9日に更新され、スタジオ入りする石原のショート動画を公開した。
【ショート動画】両手で手を振り感謝！仕事復帰した石原さとみ
投稿で「スペシャルNEWS」「石原さとみ 10/16MC復帰します」「明日は復帰インタビューも投稿予定です。お楽しみに」などと呼びかけた。
スタジオ入りする石原をスタッフが拍手で迎えると、石原は何度もおじぎをしながら「ありがとうございます！」と感謝。「帰ってきましたー！」と両手で手を振り「がんばります」と笑顔を見せた。
石原は、2002年『第27回 ホリプロタレントスカウトキャラバン』でグランプリを受賞したことをきっかけに芸能界入り。2003年、映画『わたしのグランパ』で女優でデビュー。同作で『第27回 日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞した。2020年10月に同年代で会社員の一般男性との結婚、22年4月には第1子出産を発表。今年5月、第2子出産を発表していた。
復帰初回となる16日の放送は「スマホとのつきあい方」。ノーベル賞候補の睡眠学者が実践する“睡眠の質を上げるスマホ技”や、「記憶力・集中力との関係」など、日常に役立つ知見を紹介する。出演は柴田英嗣（アンタッチャブル）と横澤夏子。
【ショート動画】両手で手を振り感謝！仕事復帰した石原さとみ
投稿で「スペシャルNEWS」「石原さとみ 10/16MC復帰します」「明日は復帰インタビューも投稿予定です。お楽しみに」などと呼びかけた。
石原は、2002年『第27回 ホリプロタレントスカウトキャラバン』でグランプリを受賞したことをきっかけに芸能界入り。2003年、映画『わたしのグランパ』で女優でデビュー。同作で『第27回 日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞した。2020年10月に同年代で会社員の一般男性との結婚、22年4月には第1子出産を発表。今年5月、第2子出産を発表していた。
復帰初回となる16日の放送は「スマホとのつきあい方」。ノーベル賞候補の睡眠学者が実践する“睡眠の質を上げるスマホ技”や、「記憶力・集中力との関係」など、日常に役立つ知見を紹介する。出演は柴田英嗣（アンタッチャブル）と横澤夏子。