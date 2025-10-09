■FIFA U-20ワールドカップチリ2025 日本 0−1 フランス（日本時間9日、チリ）

U20日本代表は、決勝トーナメント1回戦で延長戦の激闘の末、U20フランス代表に0-1で敗れ、同大会では2003年以来、22年ぶりとなるベスト8入りは叶わなかった。

試合は前半、後半でも決着がつかず0-0のまま延長戦へ。延長前半5分では、セットプレーから喜多壱也（20）のヘディングシュートがクロスバーに弾かれるなど、敵陣に攻め込むがあと1点が遠く。

延長後半12分では、日本がカウンター攻撃を仕掛ける、最後は佐藤龍之介（18）がペナルティーエリア中央からシュートを放つも枠を捕らえられず。

そして後半16分のフランスの攻撃で、梅木怜（20）のハンドについて確認が行われ、ビデオ判定の末フランスがPKを獲得。キーパーは荒木琉偉（17）に代わったが、キッカーのリュカ・ミシェルに失点を許してしまった。

日本はグループステージ（A組）では、無傷の3戦全勝で首位突破。3試合で7得点の無失点。この日もキーパーのピサノ アレックス幸冬堀尾（19）が好セーブを連発するなど、DF陣が高い守備力をみせた。日本は再三の攻撃でゴールを狙ったが、延長後半の終了間際で、今大会初失点となる決勝点を許し、無念の敗退となった。

フランス代表には、元代表のジネディーヌ・ジダン氏の四男、エリアス・ジダン（DF）が出場していた。

【今大会 日本代表結果】

■グループS

第1節 日本 2−0 エジプト

第2節 日本 2−0 チリ

第3節 日本 3−0 ニュージーランド

■決勝トーナメント

1回戦 日本 0−1 フランス