ダヴの新作で毛穴ケア革命♡3種のビタミン誘導体×ホワイトクレイ洗顔料登場

毎日の洗顔で“毛穴レス肌”を目指すなら、【ダヴ】の新作に注目！人気の「ダヴ トリプルVC クリーミー泡洗顔料」に続き、3種のビタミン誘導体※2とホワイトクレイ※3を配合したチューブタイプ「ダヴ トリプルVC 洗顔料」が2025年10月27日（月）に数量限定で登場します。毛穴汚れをすっきり落としながらうるおいを守る、頼もしい毛穴ケア洗顔料です♡

ダヴの毛穴ケアが進化！新「トリプルVC 洗顔料」登場

「ダヴ トリプルVC 洗顔料」は、話題の3種のビタミン誘導体※2にホワイトクレイ※3をプラス。毛穴の奥の汚れまでしっかり落とし、なめらかで明るい印象の肌へ導きます。

さらに製品中40％の濃密美容液※6を配合し、洗い上がりもつっぱらずしっとり。毛穴・くすみ※5・乾燥への“トリプルケア”を叶える、忙しい女性の味方です。

内容量：143g

泡派におすすめ♡「ダヴ トリプルVC クリーミー泡洗顔料」

ポンプタイプで手軽に使える「ダヴ トリプルVC クリーミー泡洗顔料」は、毛穴・乾燥・洗顔ダメージ※7へのトリプルケアを叶える人気アイテム。

マイクロサイズの濃密泡が毛穴汚れをやさしくオフし、摩擦レスで洗えるのが魅力です。

季節性敏感肌の方にも使いやすく、3種のビタミン誘導体※2と美容液成分がうるおいを補給。毎日の洗顔が癒しの時間に変わります。

内容量：150ml（ポンプタイプ）

※2 アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、酢酸トコフェロール、パンテノール: 保湿成分

※3 カオリン：洗浄成分

※5 古い角質による

※6 ヒドロキシエチルウレア、ナイアシンアミド、ステアリン酸、グリセリン水溶液：うるおい成分

※7 摩擦による

毛穴ケアをもっと心地よく、もっと美しく♡

「落とす」と「うるおす」を同時に叶えるダヴのトリプルVCシリーズ。泡派もチューブ派も、自分のライフスタイルに合わせて毛穴ケアを続けられるのが嬉しいポイントです♪

3種のビタミン誘導体※2とホワイトクレイの力で、毛穴の目立ちにくいなめらか肌へ。ダヴが贈る新しい毛穴ケアで、毎日の洗顔をもっと心地よく楽しんでみませんか？