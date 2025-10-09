クロミ×「クロックス」がコラボ！ 存在感たっぷりの“チャーム付きフットウェア”登場
「クロックス」は、10月14日（火）から、サンリオの人気キャラクター“クロミ”とコラボレーションしたアイテムを、全国の直営店や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】キッズとのおそろいコーデもかわいい〜！ コラボアイテムの詳細
■“クロミづくし”なデザイン
今回発売されるのは、“なりたい自分になっちゃおう”という個性を応援するメッセージで多くのファンに愛されるクロミをモチーフに、毎日の足元をちょっぴりいたずらで思いきり個性的に演出するフットウェア。
クロミのアイコニックなパープルカラーがベースの「クラシック クロッグ」全体に、笑ったりくつろいだりと、さまざまな表情を見せるクロミのイラストがプリントされており、親子でのおそろいコーデも楽しめるサイズが展開される。
またアッパーには、存在感たっぷりの大きな3Dジビッツ チャームを2つ付属。大人用モデルは、ふわふわのモコモコ素材やベロア素材のチャーム付きで、歩くたびに楽しくなるストーリー性のあるビジュアルが魅力だ。
さらに、くるぶしのストラップにもクロミのフェイスをあしらった特別仕様。細部にまでこだわり抜いた“クロミづくし”なデザインに仕上がっている。
【写真】キッズとのおそろいコーデもかわいい〜！ コラボアイテムの詳細
■“クロミづくし”なデザイン
今回発売されるのは、“なりたい自分になっちゃおう”という個性を応援するメッセージで多くのファンに愛されるクロミをモチーフに、毎日の足元をちょっぴりいたずらで思いきり個性的に演出するフットウェア。
またアッパーには、存在感たっぷりの大きな3Dジビッツ チャームを2つ付属。大人用モデルは、ふわふわのモコモコ素材やベロア素材のチャーム付きで、歩くたびに楽しくなるストーリー性のあるビジュアルが魅力だ。
さらに、くるぶしのストラップにもクロミのフェイスをあしらった特別仕様。細部にまでこだわり抜いた“クロミづくし”なデザインに仕上がっている。