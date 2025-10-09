◇サッカーU―20W杯チリ大会 決勝トーナメント1回戦 日本 0―1 フランス（2025年10月8日 サンティアゴ・ナシオナル競技場）

決勝トーナメント1回戦が行われ、日本はフランスと120分間の死闘の末に0―1で敗れ、03年UAE大会以来の8強入りとはならなかった。延長後半アディショナルタイムにPKで失点。船越優蔵監督（48）指揮の下、日本史上初の優勝を目指した道のりは16強で幕を閉じた。

日本は序盤から積極的にゴールへ迫っていくが、相手GKオルメタに阻まれる。前半2分にMF斎藤が左足シュート、同20分にはMF佐藤が右足ミドルを放つも好セーブで止められた。同25分にはMF大関のパスをペナルティーエリアで受けようとしたFW神田が競り合った相手に倒されるも、ノーファウルの判定。船越監督はビデオ判定を要求しだが、判定は変わらず、その後も0―0のままハーフタイムを迎えた。

後半もMF石井、途中出場のFW高岡らがシュートを放つもネットを揺らすことができない。それでも主将のDF市原を中心とした守備陣が粘り強く体を張り続け、0―0のまま延長戦へ突入した。

延長後半アディショナルタイムだった。DF梅木がハンドと判定され、相手PKに。ここで指揮官はGKをピサノから荒木へ変更。だが、相手キッカーMFミシャルに冷静に決められて失点した。攻撃陣は最後までゴールへ迫ったが、惜しくも敗れた。

U―20日本代表は28年ロス五輪を目指す世代。今大会まで船越監督が率いてきたが、今後はロス五輪に向けて指揮を執る大岩剛監督（53）へバトンが渡される。