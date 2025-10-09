櫻坂46、13thシングルジャケット全5種公開 谷口愛季がBACKSセンターに
29日に発売される櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」のジャケットアートワークが公開された。
【写真】ドアップが強すぎる…美少女感あふれる森田ひかる
今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手掛けたのは、7thシングル「承認欲求」のアートワークを手掛けたTOCCHI氏。アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは「櫻の軌跡」。櫻坂46として歩んできた軌跡が大地を形づくり、その上に立つメンバーは煌びやかな衣装を身にまとい、何よりも美しく、自信と誇りに満ちた表情を見せている。堂々たる力強いポージングとともに、その姿に注目したい。
TYPE-Aはセンターを務める三期生の村井優が単独で表紙を飾り、フロントの二期生・守屋麗奈、三期生・山下瞳月はTYPE-Bで圧倒的なオーラを放つ。また、TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが谷口愛季であることも公開となった。
あわせて、BACKSメンバーによって構成されたティザー映像もYouTube Shortsにて公開された。
