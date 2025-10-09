2025年8月からISS＝国際宇宙ステーションで長期滞在を行っているJAXA＝宇宙航空研究開発機構の油井亀美也宇宙飛行士は、新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」の把持（キャプチャ）を行う担当にアサインされたことを、日本時間2025年10月9日朝にSNSのXで報告しました。

JAXAが開発したHTV-Xは、2020年まで運用されていた宇宙ステーション補給機「HTV（こうのとり）」の後継機として開発された無人補給機で、主にISSへの物資輸送を行います。

HTV-X1はHTVに引き続き自律的なドッキングには対応しておらず、ISSにランデブーしたところを宇宙飛行士が操作するロボットアーム「カナダアーム2」で把持し、ISSに結合する手順を踏みます。同様の手順はアメリカで運用中の補給船「Cygnus（シグナス）」でも行われています。

油井宇宙飛行士はISS滞在に備えた地上訓練中に、補給船の把持を行うための訓練を受けたことを報告するとともに、開発・製造の過程を目の当たりにしてきたHTV-Xが自身の滞在中にISSに飛来するのが楽しみだと述べていました。

HTV-X1は「H3」ロケット7号機に搭載されて、日本時間2025年10月21日10時58分頃に打ち上げられる予定です。なお、打ち上げや把持の様子はJAXAがライブ配信を行う予定だということです。

関連画像・映像

【▲ アメリカの「Cargo Dragon（カーゴドラゴン）」補給船でISSに届けられた機器類の設置作業を行うJAXAの油井亀美也宇宙飛行士。2025年8月25日撮影（Credit: NASA）】

【▲ ISSのロボットアームで把持される新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

文・編集／sorae編集部

関連記事 新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」初飛行まで2週間／H3ロケット「30形態」は燃焼試験を再実施へ NASA「Crew-11」ミッションの4名がISSに到着 JAXAの油井宇宙飛行士が大西宇宙飛行士とISSで再会NASA有人ミッション「Crew-11」打ち上げ成功 JAXA油井さんらISS到着予定は日本時間8月2日午後参考文献・出典油井 亀美也 Kimiya.Yui (X)