¿¹¹áÀ¡¡¢¥Ç¡¼¥È¸å¤ËÃËÀÂð¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ®¤ì¡É¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö°û¤ó¤Ç¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤«¤é¡Ä¡×
ÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡¦¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤¬²áµî¤ËÃËÀ¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÈÁ´Éô±³¡É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È½Î¡×Âè3ÃÆ¡£¥²¥¹¥È¤Î¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤¬ËÙÌ¤±ûÆà¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢¿¹¤¬¤½¤ÎÅººï¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åì¥Ö¥¯¥í¤¬¹Í¤¨¤¿¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ç¥Û¥é¡¼±Ç²è´Õ¾Þ¢ªÌë·Ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾ÆÆù¥Ç¥£¥Ê¡¼¢ªËÙ¤Î¼«Âð¶á¤¯¤ËÃó¼Ö¸å¡¢·ÃÈæ¼÷¤ÎBar¤Ø¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿¹¤Ï¡¢½¸¹ç»þ´Ö¤òÁá¤á¤¿¤ê¥É¥é¥¤¥Ö¡õ»¶Êâ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢½÷»ÒÌÜÀþ¤ÇºÙ¤«¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ç¡¼¥È¤ÎÄù¤á¤Ë¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¡È¤Û¤Ü¿²¼¼¤Ë¸«¤¨¤ëBar¡É¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ëÅì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡ÖºÇ°ËÍ¤Î²È¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¡£¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤«¤é¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
°ìÊý¤Î¿¹¤Ï¡¢½é²ó¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Èº²ÃÀ¤¬¥Ð¥ì¤ë¸Ä¼¼Bar¡É¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏNG¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤¢¤¨¤ÆÆ÷¤ï¤»¤ëÊý¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Ë¡¢¿¹¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
Åì¥Ö¥¯¥í¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö¤Ç¤â·ë¶ÉÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¤«¡£¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¤Ç¤¨¤¨¤Î¤è¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢ËÙ¤Ï¡Ö³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤¬¿¹¤Ë¡Ö²áµî¤É¤ó¤ÊÍ¶¤ï¤ìÊý¤Ç²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¿¹¤Ï¡Ö°û¤ó¤Ç¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤«¤é¤È¤«¡£1²óÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿²ó¤«¡Ê¥Ç¡¼¥È¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë²ñÏÃ¤Î¥¿¥Í¤ò»µ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¡ÈÍ¶¤¤¤ÎÉúÀþ¡É¤ò²òÀâ¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤ë¸ý¼Â¤òºî¤ë¤È¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£