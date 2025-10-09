»³¼êÀþ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ä¾õÀþ¤Ë¡©¡Ú»³¼êÀþ100¼þÇ¯ ¤Ä¤Ê¤¬¤ë»³¼êÀþ¥Õ¥§¥¹¡Û²û¤«¤·¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥óŽ¥°ì¼þ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°Ž¥¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É
JRÅìÆüËÜ¤¬2025Ç¯11·î1Æü¡¢»³¼êÀþ¤¬´Ä¾õ±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»³¼êÀþ¥Õ¥§¥¹ ¡Á´Ä¾õ±¿Å¾ 100¼þÇ¯¡Á¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²û¤«¤·¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¤ä»³¼êÀþ1¼þ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
»³¼êÀþ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ä¾õ¤Ë¡©´Ä¾õÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë
»³¼êÀþ¤ÏºÇ½é¤«¤é´Ä¾õÀþ¤À¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»³¼êÀþ¤Î¸¶·¿¤Ï¡¢1885Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿ÉÊÀî¡ÁÀÖ±©´Ö¤ò·ë¤ÖÉÊÀîÀþ¤Ç¡¢À¾Â¦ÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¡Ö¤·¡×¤Î»ú¤òÉÁ¤¯·Á¤Ç¤·¤¿¡¡¾åµ¢¡£
1903Ç¯¡¢ÃÓÂÞ¡ÁÅÄÃ¼´Ö¤ò·ë¤ÖËÅçÀþ¤¬³«ÄÌ¤·¡¢1909Ç¯¤Ë¤ÏÉÊÀîÀþ¤ÈÅý¹ç¡£ÅÅ²½¤Î´°Î»¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»³¼êÀþ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ £¡£
1919Ç¯¤Ë¤ÏÃæ±ûËÜÀþ¤¬Åìµþ±Ø¤Ø±ä¿¡£¿·½É¤«¤é»Í¥ÄÃ«¡¢¸æÃã¥Î¿å¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ»³¼êÀþ¤ËÆþ¤ê¡¢³°²ó¤ê¤Ç¾åÌî±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡Ö¤Î¡×¤Î»ú¤òÉÁ¤¯Ï©Àþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¤¡£
1925Ç¯¡¢¾åÌî¡ÁÅìµþ´Ö¤Î¹â²ÍÀþ¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»³¼êÀþ¤ÏÅÔ¿´Éô¤Ë±ß¤òÉÁ¤¯¡¢¸½ºß¤Î´Ä¾õÏ©Àþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¥¡£
¤¢¤Îº¢¤Î»³¼êÀþ¤¬ÁÉ¤ë¡ª Éü¹ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤ò±¿¹Ô
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÎÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö»³¼êÀþ´Ä¾õ±¿Å¾100¼þÇ¯µÇ°¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î±¿¹Ô¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ»³¼êÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡Ö103·Ï¡×¤È¡Ö205·Ï¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Éü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1ÊÔÀ®¤º¤Ä¡¢¹ç·×2ÊÔÀ®ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡££²ÊÔÀ®¤È¤â¡¢ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¼ÖÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤â¥í¥´¤¬¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¡£±¿¹Ô´ü´Ö¤Ï10·î4Æü¡Á11·î3Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Ç²û¤«¤·¤¤¼ÖÎ¾¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³¼êÀþ£±¼þ¤ËÄ©Àï¡ª 5¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤ò½ä¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç»³¼êÀþ¤ò1¼þ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±Ø¤«¤é¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»³¼êÀþ´Ä¾õ±¿Å¾100¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢5¤Ä¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È»³¼êÀþ¤ò1¼þ¤Ç¤¤ëÀßÄê¤Ë¡£
10·î22Æü¡Á28Æü¤Ï¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤«¤é½ÂÃ«±Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅìµþ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Å´Æ»Ê¸²½¤È¼«Á³¤ò¤á¤°¤ë¡×¥³¡¼¥¹¡¢10·î29Æü¡Á11·î4Æü¤Ï½ÂÃ«±Ø¤«¤éÃÓÂÞ±Ø¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»¶Êâ ¡Á°ÛÊ¸²½¤Î¾®·Â¤ò¤¿¤É¤ë¡Á¡×¥³¡¼¥¹¡¢11·î5Æü¡Á11Æü¤ÏÃÓÂÞ±Ø¤«¤éÆüÊëÎ¤±Ø¤Þ¤Ç¤Î¡Ö²¼Ä®¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÊ¸³Ø¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡×¥³¡¼¥¹¡¢11·î12Æü¡Á18Æü¤ÏÆüÊëÎ¤±Ø¤«¤éÅìµþ±Ø¤Î¡ÖÌ¾·úÃÛ¤¬¸òºø¤¹¤ë¥â¥À¥ó¥¾¡¼¥ó¡×¥³¡¼¥¹¡¢11·î19Æü¡Á25Æü¤ÏÅìµþ±Ø¤«¤é¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤Î¡ÖÅ´Æ»¤Îº£ÀÎ¤òÊâ¤¯¡×¥³¡¼¥¹¤È¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÆÃ¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¼õÉÕ»þ¤Ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ
JRÅìÆüËÜ¤Î·úÀß¹©»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅìµþ·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö»³¼êÀþ¤ò¤Þ¤ë¤¯¤Ä¤Ê¤²¤¿¹©»ö¤ÎÎò»Ë¤Èº£¤ò³Ø¤Ö¡×¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò10·î14Æü¤«¤é11·î1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£»³¼êÀþ¤¬¡Ö¤Î¡×¤Î»ú±¿Å¾¤«¤é´Ä¾õ±¿Å¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹©»öµÏ¿¤ò¤â¤È¤Ë³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£Á´7¥³¡¼¥¹¤È¤â¤Ë¡¢JRE MALL¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë¥¢¡¼¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö½Å¤ÍÆè¤·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×
Æ±¤¸¤¯ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥ä¥Á¥Ï¥¿¤È¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö»³¼êÀþ½Å¤ÍÆè¤·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¡¦¾åÌî±Ø¡¦Áã³û±Ø¡¦¿·½É±Ø¡¦¸¶½É±Ø¡¦¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤Î·×6±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¡¢½çÈÖ¤Ë½Å¤Í¤Æ²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£10·î4Æü¡Á11·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê1Ëç¤Î³¨ÊÁ¤¬´°À®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£´°À®¤·¤¿³¨ÊÁ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥±¥Ã¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Åìµþ´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖÅìµþ¤Þ¤ë¤Ã¤È»³¼êÀþ¡×¤Î±¿¹Ô¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖKizuna AI¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç½Ð¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¢100¼þÇ¯µÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¼êÀþ´Ä¾õ±¿Å¾100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»³¼êÀþ¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢11·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤Ç¤¹¡£²û¤«¤·¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÉü³è¤ä¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½Å¤ÍÆè¤·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»³¼êÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
