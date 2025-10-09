フランスFWのタックルは一発退場ならず…U-20日本代表、90分間のリクエスト権を使い切る
[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 日本 - フランス]
U-20日本代表が現地時間8日に行っているU-20ワールドカップ決勝トーナメント1回戦・フランス戦で2回リクエストを失敗し、延長戦に入るまではビデオ判定を求めることができなくなった。
今大会では監督によるリクエストを受けてビデオ判定が行われる『フットボール・ビデオ・サポート(FVS)』が採用されている。VARに相当する常時映像を確認している審判員は不在のため、得点時を除いてチームがリクエストを行わない限りレビューは行われない。各チームは1試合で2回のリクエスト権を持ち、監督が「空中で指をくるくる回し、第4審判員にレビューリクエストカードを渡す」ことによってレビューが実施される。判定が変わった場合は回数が減らない。
0-0の後半35分、MF小倉幸成が相手FWタジディン・ムマディからタックルを受けた。主審はイエローカードを提示したが、映像では小倉の左すねにムマディの足裏が入っているようにも見えた。そこで船越優蔵監督は一発退場をアピールするリクエスト。ただ主審は映像を確認した結果、イエローカードの判定を保持した。
日本は前半に1回リクエストを失敗しているため、後半終了まではリクエストを行うことができない。延長戦に入ると1回分のリクエスト権が追加される。
その後フランスもPKをアピールしてリクエストを行ったが、ノーファウル判定は変わらず。フランスは1回のリクエスト権が残っている。
