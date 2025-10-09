「ぼくたちん家」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。

クリアファイル

605円（税込）

玄一、索、ほたるのビジュアルを使用したクリアファイルです。

■サイズ：A4

■素材：PP

■原産国：日本

【販売サイト・店舗】

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・日テレ通販（日テレ屋web）

・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）

・セブンネット

アクリルキーホルダー にじモ

660円（税込）

日本テレビのお天気キャラクター「にじモ」のキーホルダーです。

玄一をイメージして、メガネをかけてギターを弾いています♪

■サイズ：W53×H60mm

■素材：アクリル樹脂

■原産国：日本

【販売サイト・店舗】

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・日テレ通販（日テレ屋web）

・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）

・セブンネット

カモメ？両面キーホルダー

880円（税込）

劇中でも登場しているカモメ？のイラストを使用した両面キーホルダー

■サイズ：約40×70mm

■素材：アクリル／OPP包装

■厚み：約4mm

【販売サイト・店舗】

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・日テレ通販（日テレ屋web）

・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）

・AMNIBUS

・その他（THEキャラ通販）

クリスマスプリケーキ

5670円（税込）

番組HPで使用されているイラストが、クリスマス仕様にデザインされたケーキです。ケーキと同じ絵柄のイラストカード付き。

■お届け期間：12月23日〜25日予定

【販売サイト】

栄通通販サイト

シーチングトートバッグ

1980円（税込）

番組HPに使用されているイラストを使用した薄手のトートバッグです。

■サイズ(約)：

[本体] W330×H390mm

[持ち手] W25×H650mm

■素材：綿100％

■原産国：インド

【販売サイト・店舗】

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・日テレ通販（日テレ屋web）

・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）

・セブンネット

※日テレ屋とツリービレッジについては10/19(日)から取り扱い開始予定

ポストカードセット

550円（税込）

KVや場面写真等を使用したポストカードセット

■サイズ：約100mm×148mm

■素材：紙／OPP包装

【販売サイト・店舗】

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・日テレ通販（日テレ屋web）

・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）

・その他（THEキャラ通販）

※店舗のみ10月下旬〜11月中旬販売開始予定

