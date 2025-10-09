「ぼくたちん家」番組オリジナルグッズ発売決定！
「ぼくたちん家」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。
クリアファイル
605円（税込）
玄一、索、ほたるのビジュアルを使用したクリアファイルです。
■サイズ：A4
■素材：PP
■原産国：日本
【販売サイト・店舗】
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・日テレ通販（日テレ屋web）
・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）
・セブンネット
商品の購入はこちらから
アクリルキーホルダー にじモ
660円（税込）
日本テレビのお天気キャラクター「にじモ」のキーホルダーです。
玄一をイメージして、メガネをかけてギターを弾いています♪
■サイズ：W53×H60mm
■素材：アクリル樹脂
■原産国：日本
【販売サイト・店舗】
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・日テレ通販（日テレ屋web）
・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）
・セブンネット
商品の購入はこちらから
カモメ？両面キーホルダー
880円（税込）
劇中でも登場しているカモメ？のイラストを使用した両面キーホルダー
■サイズ：約40×70mm
■素材：アクリル／OPP包装
■厚み：約4mm
【販売サイト・店舗】
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・日テレ通販（日テレ屋web）
・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）
・AMNIBUS
・その他（THEキャラ通販）
商品の購入はこちらから
クリスマスプリケーキ
5670円（税込）
番組HPで使用されているイラストが、クリスマス仕様にデザインされたケーキです。ケーキと同じ絵柄のイラストカード付き。
■お届け期間：12月23日〜25日予定
【販売サイト】
栄通通販サイト
商品の購入はこちらから
シーチングトートバッグ
1980円（税込）
番組HPに使用されているイラストを使用した薄手のトートバッグです。
■サイズ(約)：
[本体] W330×H390mm
[持ち手] W25×H650mm
■素材：綿100％
■原産国：インド
【販売サイト・店舗】
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・日テレ通販（日テレ屋web）
・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）
・セブンネット
※日テレ屋とツリービレッジについては10/19(日)から取り扱い開始予定
商品の購入はこちらから
ポストカードセット
550円（税込）
KVや場面写真等を使用したポストカードセット
■サイズ：約100mm×148mm
■素材：紙／OPP包装
【販売サイト・店舗】
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・日テレ通販（日テレ屋web）
・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）
・その他（THEキャラ通販）
※店舗のみ10月下旬〜11月中旬販売開始予定
商品の購入はこちらから