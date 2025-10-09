９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円７１銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安となっている。



８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円６９銭前後と前日に比べ８０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。欧州市場で一時１５３円００銭まで上伸したあとは上値が重くなったものの、ニューヨーク市場では１５２円９５銭をつける場面があった。



この日の東京市場は、高市早苗氏が自民党総裁選で選出されたことをきっかけに急ピッチで円安が進んだことへの警戒感から利益確定やポジション調整の円買いが先行。また、このところの円安進行によって今後は輸入物価の上昇に拍車がかかり、日銀が利上げを進めやすくなるとの見方もあって、午前９時３０分すぎには１５２円４５銭まで軟化した。ただ、その後は日経平均株価の大幅高を支えに切り返す動きとなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００７ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７７円７１銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS