ＦＦＲＩ大幅高５連騰で１０年ぶり高値更新、高市トレード象徴株の一角で踏み上げ相場の思惑

ＦＦＲＩセキュリティ<3692.T>が大幅高で５連騰となり２０１５年１２月以来約１０年ぶりの高値を更新した。今週７日の取引時間中に１万円大台ラインを突破し、１万２０円の最高値をつけた後いったん利食われたが、きょうは再び買い直され一時５８０円高の１万１４０円まで駆け上がった。サイバーセキュリティー専業で標的型攻撃に特化した純国産ソフト開発で強みを持ち、高市トレードではシンボルストックの一角を担う。世界トップレベルのセキュリティーエンジニアも確保し、ネット空間における国家安全保障で活躍が期待されている。業績も大幅増収増益基調を継続中で、２６年３月期はトップライン、利益ともに連続過去最高更新が見込まれている。注目されるのは株式需給面であり直近３日現在の信用倍率が１．３０倍、貸借倍率は０．１３倍と売り長状態。更に貸株市場を通じた空売りが高水準に積み上がり、踏み上げ相場に発展する可能性を内包している。そうしたなか８日付で貸株規制が入り、現引き停止及び新規売り停止となっている。



出所：MINKABU PRESS