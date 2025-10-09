コメダホールディングス<3543.T>は冴えない。８日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算は、売上高２８５億２９００万円（前年同期比２３．７％増）、営業利益４６億９９００万円（同５．５％増）、純利益３１億７３００万円（同６．０％増）と増収増益となったものの、通期計画に対する営業利益の進捗率が５割を下回っていることがネガティブ視されているようだ。



上期は、国内でコメダ珈琲店を１１店舗、おかげ庵を１店舗出店したことに加えて、各種キャンペーンの実施や季節ごとの限定商品発売が奏功。ＦＣ加盟店向け卸売の既存店売上高は前年同期比１２．４％増、全店売上高は同１７．２％増となり、国内事業の売上高を牽引した。また、海外事業ではシンガポールでカフェ及びタイ料理レストラン３０店舗を運営するＰＯＯＮ株式の７０％を取得し連結子会社化したことも寄与した。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高５４８億８０００万円（前期比１６．６％増）、営業利益１００億円（同１３．４％増）、純利益６７億７０００万円（同１６．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS