「内容は極めて悪質」横浜FCが所属選手や家族近親者への誹謗中傷に注意喚起
横浜FCは8日、同日にニッパツ三ツ沢球技場で行われたルヴァンカップ準決勝第1戦・サンフレッチェ広島戦(●0-2)後、SNSで同クラブ所属選手や家族近親者に対する誹謗中傷が確認されたと報告した。
クラブは公式サイトで「内容は極めて悪質なものであり、クラブとして決して看過することはできません」と指摘。「今後はJリーグをはじめとした関係各所と連携し、法的措置も含めた適切な対応を取ってまいります」と表明している。
続けて「横浜FCでは2025年2月3日にJリーグより発表された『誹謗中傷・カスタマーハラスメント対応について』のステートメントに賛同し、この基本方針に則って、誰もが安心・安全にサッカーに関わり楽しむことができる環境を全てのステークホルダーの皆さまとともに作り上げていきたいと考えています」とし、「ファン・サポーターの皆さまにおかれましては、常にリスペクトの精神をもち、節度ある言動をお願いいたします」と呼びかけた。
