LBP－60S

株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの新しい雲台「LBP-S」シリーズと「BH」シリーズを10月17日（金）に発売する。

LBP-Sは、大型機材にも対応できる耐荷重最大30kgの自由雲台シリーズ。同日発売の三脚「ALTA PRO 3」シリーズおよび「ALTA PRO 3X」シリーズにも採用されている。

一方のBHは、トラベル三脚向けとして、耐荷重が最大10kgかつ小型の自由雲台シリーズになる。

いずれもアルカスイス互換形状のクイックシュープレートが付属する。

LBP-Sシリーズ

中空構造のボールを採用し、軽量化と高い保持力を両立した自由雲台シリーズ。

上下独立した360°パノラマ機構を搭載するほか、フリクションコントロールによる精密な負荷調節が可能。

LBP-45S

LBP-50S

LBP-55S

BHシリーズ

台座サイズ：45mm 縦ティルト：－90°～36° 水平回転：360° 幅：90mm 高さ：90mm 質量：330g 耐荷重：15kg クイックシュー：QS-45H 価格：2万3,100円台座サイズ：50mm 縦ティルト：－90°～36° 水平回転：360° 幅：90mm 高さ：95mm 質量：375g 耐荷重：20kg クイックシュー：QS－-5H 価格：2万7,500円台座サイズ：55mm 縦ティルト：－90°～43° 水平回転：360° 幅：95mm 高さ：100mm 質量：425g 耐荷重：25kg クイックシュー：QS-56P 価格：3万3,000円台座サイズ：60mm 縦ティルト：－90°～43° 水平回転：360° 幅：100mm 高さ：105mm 質量：500g 耐荷重：30kg クイックシュー：QS-45H 価格：3万8,500円

トラベル三脚と相性が良いという軽量・コンパクトな設計で、旅行や登山など、携帯性を重視した撮影シーンを想定した自由雲台。360°パノラマ機構を採用する。

BH-45

BH-50

BH-60

台座サイズ：33mm 縦ティルト：－90°～35° 水平回転：360° 幅：70mm 高さ：80mm 質量：201g 耐荷重：3kg クイックシュー：QS-45H 価格：1万1,000円台座サイズ：45mm 縦ティルト：－90°～40° 水平回転：360° 幅：85mm 高さ：90mm 質量：307g 耐荷重：4.5kg クイックシュー：QS－45H 価格：1万5,400円台座サイズ：47mm 縦ティルト：－90°～35° 水平回転：360° 幅：90mm 高さ：95mm 質量：322g 耐荷重：10kg クイックシュー：QS－45H 価格：1万9,800円