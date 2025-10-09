VANGUARDから耐荷重30kgを誇る新設計の雲台 トラベル三脚向けの小型軽量タイプも
LBP－60S
株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの新しい雲台「LBP-S」シリーズと「BH」シリーズを10月17日（金）に発売する。
LBP-Sは、大型機材にも対応できる耐荷重最大30kgの自由雲台シリーズ。同日発売の三脚「ALTA PRO 3」シリーズおよび「ALTA PRO 3X」シリーズにも採用されている。
一方のBHは、トラベル三脚向けとして、耐荷重が最大10kgかつ小型の自由雲台シリーズになる。
いずれもアルカスイス互換形状のクイックシュープレートが付属する。
LBP-Sシリーズ
中空構造のボールを採用し、軽量化と高い保持力を両立した自由雲台シリーズ。
上下独立した360°パノラマ機構を搭載するほか、フリクションコントロールによる精密な負荷調節が可能。
LBP-45S台座サイズ：45mm 縦ティルト：－90°～36° 水平回転：360° 幅：90mm 高さ：90mm 質量：330g 耐荷重：15kg クイックシュー：QS-45H 価格：2万3,100円
LBP-50S台座サイズ：50mm 縦ティルト：－90°～36° 水平回転：360° 幅：90mm 高さ：95mm 質量：375g 耐荷重：20kg クイックシュー：QS－-5H 価格：2万7,500円
LBP-55S台座サイズ：55mm 縦ティルト：－90°～43° 水平回転：360° 幅：95mm 高さ：100mm 質量：425g 耐荷重：25kg クイックシュー：QS-56P 価格：3万3,000円
LBP－60S台座サイズ：60mm 縦ティルト：－90°～43° 水平回転：360° 幅：100mm 高さ：105mm 質量：500g 耐荷重：30kg クイックシュー：QS-45H 価格：3万8,500円
BHシリーズ
トラベル三脚と相性が良いという軽量・コンパクトな設計で、旅行や登山など、携帯性を重視した撮影シーンを想定した自由雲台。360°パノラマ機構を採用する。