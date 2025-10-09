幾田りらが課題曲を務める『LOVEダン』ダンス動画公開！FANTASTICS佐藤大樹、INI許豊凡、WEST.中間淳太、＆TEAM FUMAが出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン2026』の課題曲を制作。このたび、楽曲を使用したショートバージョンのダンス動画が公開された。

■『LOVEダン 2026』応援サポーターの4人も出演

今回で3年連続開催となる、日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン』は、ひとつの課題曲を使って高校生がダンス動画を制作・投稿し、「高校No.1ダンス動画」を決定する企画となっている。

幾田りらが課題曲を書き下ろし、ダンスの振り付けはアバンギャルディのプロデューサーとしても話題の日本を代表する振付師akaneが担当。

このたび公開となったショートバージョンのダンス動画には、DayDay.レギュラー出演者で『LOVEダン 2026』応援サポーターの佐藤大樹（FANTASTICS）、許豊凡（INI）、中間淳太（WEST.）、FUMA（&TEAM）も参加している。

楽曲の印象的なコーラスパートには、幾田も2021年まで所属していたアコースティックセッションユニット、ぷらそにかのメンバーとその卒業生も参加している。

高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン 2026』のエントリーは、2026年1月14日18時締め切りとなる。

■関連リンク

『LOVEダン』OFFICIAL YouTube

『DayDay.』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dayday/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■幾田りらアーティストビジュアル他