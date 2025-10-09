新潟市民病院は、医療用麻薬を不適切に処置したとして30代と20代の看護師を懲戒処分しました。



新潟市民病院によりますと2024年8月、30代の看護師が患者の痛みを抑えるために投与されている医療用麻薬について、処方の内容を主治医に確認せずに処方箋を作成し、20代の看護師が医療用麻薬を投与しました。



主治医が作成した増量を指示する処方箋の内容について確認を取ろうとしましたが、主治医と連絡が取れなかったことから、30代の看護師が患者が投与中のものとを同じ内容の処方箋を作成しました。また、20代の看護師はそれを知ったうえで投与しました。



看護師が処方箋を作成することはできないため、別の医師が処方箋に主治医の署名がないことに気付き発覚。患者に健康上の被害はなかったということです。



病院は、30代の看護師を減給1カ月とし、20代看護師を戒告としたほか、管理監督責任者である部次長級職員を文書注意としました。



病院事業管理者は「厳格な取り扱いをしなければならない医療用麻薬について、このような不適切な処置を行ってしまい、市民の皆様の市民病院に対する信頼を著しく損なう結果となりましたことについて深くお詫び申し上げます。今後は同様の事態を二度と起こさぬよう、再発防止に向けた指導を徹底してまいります」とコメントしています。