女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、仲良しの後輩でリオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）とゲスト出演。現役時代やプライベートの意外な余談を語った。

ともに出場したリオ五輪では同部屋だったという2人。登坂さんが初日に金メダルを獲得し、2日目に53キロ級に出場した吉田さんは銀メダルに終わった。テレビ出演を終えて選手村に帰ると、部屋で先に休んでいた登坂さんの体が動いたのを確認し、「絵莉、金メダル獲れなくてごめんね、みたいな感じで話したら、“そんなことないです〜!!”って泣いて。一緒に2人でワ〜ッって泣いた。ほんとは2人で金メダルを獲れたらめっちゃ笑えたのに。（登坂さんは）初めてのオリンピックで金メダル獲れてめっちゃうれしいのに、逆に私が泣かせてしまってて、悲しい思いをさせてしまった。“絵莉は金メダル獲ったから笑っていいんだよ、泣かないで”って言った」と振り返った。

登坂さんは、当時の吉田さんの言葉について「オリンピック4連覇かかってた試合に負けちゃって人生のどん底じゃないですか…きっと沙保里さんは。なのに“絵莉は私のことを気にせずに、うれしいうれしい！って喜んでいいんだよ”って言われて。ああ、もう人間としてのスゴさを見せてもらったというか…この人には一生かなわないな、と思った」と回想した。

ケンドーコバヤシも「中身も霊長類最強やな」と感心していた。