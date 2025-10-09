◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 カブス4―3ブルワーズ（2025年10月8日 シカゴ）

カブスは8日（日本時間9日）、ブルワーズとの地区シリーズ第3戦に4―3で逆転勝ちし、通算1勝2敗とした。「4番・一塁」で先発出場したカブスの鈴木誠也外野手（31）は3回に左中間二塁打を放つなど4打数1安打だった。

鈴木は「場所が変われば流れも変わると思いますし、もう失うものはない。圧力をかけられているという状況なので、もう思い切って行くだけだと思う。できる限りこっちでしっかり連勝して、またあっちに行って勝ち取れればなと思います」と語った。

1点を追う初回、1番のブッシュが右中間へ先頭打者アーチを放った。ポストシーズンの同一シリーズで先頭打者アーチ2本を放ったのは史上初。この一発で打線が目覚めた。安打、四球で無死一、二塁とし、4番の鈴木誠也は右翼手フリリックの好捕にあう右飛に倒れたが、その後、2死満塁からクルーアームストロングが右前2点打を放った。ここでブルワーズ先発のプリースターは交代。先発投手を早々にKOに追い込み、さらに暴投で加点し、この回一挙4得点して逆転した。

鈴木は3回にブルワーズ3番手のキンタナのカウント3ボール1ストライクからの5球目のシンカーが真ん中に入ったところを逃さずに左中間二塁打を放った。これで今ポストシーズン（PS）はワイルドカードシリーズから6試合で5安打。5本すべてが長打（うち2本塁打）となった。

「迫ってくれば相手もプレッシャーかかると思いますし、あっちが優位なのは変わりないと思うので、追いかけるという形にはなりますけど、どんどん思い切って失敗を怖がらず、いければいい。誰が打とうが点になればチームに勢いがつくと思いますし、みんなでチーム一丸となってやれればいいと思います」と前を向いた。

後がない状況から本拠地に戻って1勝を返した。第4戦は9日（日本時間10日午前10時8分試合開始予定）に行われる。