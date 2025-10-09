新総裁 閉塞破る１球を

あまりにも日常とかけ離れた場に立つと、「なぜ私はここにいるのだろう」と、心と体がずれて、現実から半歩はみ出したような浮遊感に包まれることがある。

脇役ながら、わずかなセリフを何度も練習し演じた、幼い日の学芸会のステージ。初恋の相手を呼び止め、あふれる恋心から選び抜いた言葉を伝えた思春期の下校路。二十余年前、短い自己紹介を何度も繰り返し練習して、アナウンサーとして初めて立ったテレビカメラの前。いずれも未経験に直面し、緊張を通り越した先に訪れる独特の浮遊感だ。日々の暮らしの中では忘れかけていたが、最近、その感覚を鮮やかに呼び起こす出来事があった。

「深層ＮＥＷＳ」を放送するＢＳ日テレは今年、開局２５周年を迎えた。９月９日の巨人対広島戦は“記念ナイター”として行われ、思いがけない巡り合わせから、始球式（ファーストピッチセレモニー）で１球投じる大役を務めることになった。

小学生の頃、地域の少年野球チームに所属していたが、もっぱら声出し専門の補欠で、マウンドに立った経験もなく、中学高校はサッカーに打ち込んだ。そんな私に投球が務まるのか――。不安がる私を元高校球児の友人が、草野球チームの練習にまぜてくれた。８月下旬、炎天下の河川敷で、フォームや腕の使い方、気持ちの整え方など、向かいの岸辺の先に日が傾き始めるまで、ずっと投げ込みに付き合ってくれた。

迎えた本番。東京ドームのフィールドへ続く短い階段を上ると、視界に広がったスタンドは両軍の観客で埋めつくされ、ペナントレース終盤の緊迫と熱気に包まれていた。出番を待つ一塁側ベンチ脇で、徐々に鼓動が高鳴り、時が歪（ゆが）んだかのように長く感じる。名前をアナウンスされた瞬間、背中をトンと押されたように、無心でダイヤモンドへと小走りに向かった。

白線を越えると、高さ２５センチ余りのマウンドが大きな丘のように迫ってきた。後方の巨人軍の白いエンブレムが場内の照明にひときわ輝き、足跡一つないマウンドが聖域のようにも感じられた。一礼しマウンドに登ると、土を踏みしめる足裏の確かな感触と「なぜ私はここにいるのだろう」という非現実感が交錯し、あの浮遊感が訪れた。

すでに球場のざわめきは耳から遠のいていた。約１８メートル先で、マスコットキャラクターのジャビットが右手を上げて合図をした。そこからは、あまりよく覚えていない。浮遊感の中で投げたボールはホームベースの手前でワンバウンドし、キャッチャー役の巨人軍三塚琉生選手がやさしくグラブで受け止めてくれた。

晴れ舞台に導いてくださった関係者、灼熱（しゃくねつ）の河川敷で励ましてくれた友人、緊張を和らげてくれた家族、温かく見守ってくださった観客の方々へ感謝を重ねながらあの日を思い出すといま、永田町から「プレーボール」の声が聞こえてきたようだ。

４日、自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選ばれた。これまで孤高のマウンドに立つ準備と気持ちを長年整えてきたならば、“浮遊感”を消し去って、地面を踏み込み、社会の閉塞（へいそく）を打ち破る１球目を投げ込んでほしい。

（ＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」キャスター）