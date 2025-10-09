櫻坂46、13thシングルジャケ写解禁 BACKSセンターは三期生・谷口愛季【Unhappy birthday構文】
【モデルプレス＝2025/10/09】櫻坂46が10月29日に発売する13thシングル『Unhappy birthday構文』より、ジャケットアートワークが公開。あわせて、今作のBACKSメンバーのセンターが、谷口愛季であることも明らかになった。
今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手掛けたのは、7thシングル『承認欲求』のアートワークを手掛けたTOCCHI氏。アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは「櫻の軌跡」。櫻坂46として歩んできた軌跡が大地を形づくり、その上に立つメンバーは煌びやかな衣装を身に纏い、何よりも美しく、自信と誇りに満ちた表情を見せている。堂々たる力強いポージングもポイントとなっている。
TYPE-Aはセンターを務める三期生の村井優が単独で表紙を飾り、フロントの二期生・守屋麗奈、三期生・山下瞳月はTYPE-Bで圧倒的なオーラを放つ。また、TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが谷口であることも明らかに。あわせて、BACKSメンバーによって構成されたティザー映像もYouTube Shortsにて公開された。（modelpress編集部）
◆村井優センター「Unhappy birthday構文」ジャケ写公開
◆BACKSセンターは谷口愛季
