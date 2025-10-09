なえなの「レイザーラモンに見えなくもない」黒髪ロングのハードコーデ披露「ギャップすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントのなえなのが7日までに、自身のTikTokを更新。黒髪ロングヘア―でハードなコーディネートを披露した。
【写真】なえなの、黒髪ロングに劇的イメチェン
なえなのは「レイザーラモンにみえなくもない」という言葉とともに、金髪ボブの髪型から黒髪ロングヘアに変身する動画を公開。スタッズ付きのレザーベレー帽に、チェーンネックレスやブレスレットを重ねたハードなコーディネートを黒髪に合わせ、リップピアスやチョーカーも身に着けて、クールなスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「ギャップすごい」「イメチェン最高」「NANAみたい」「どんなスタイルも似合う」「めちゃくちゃかっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
