来季のLPGAツアー出場権を獲得

女子ゴルフの米下部ツアーで、原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が年間ランキング5位に入り、来季の米ツアー出場権を獲得した。自身のインスタグラムで報告すると、ファンから祝福が殺到している。

原は今季、8月のワイルドホースレディスクラシックで米下部ツアー初優勝。18試合に出場して17戦で予選通過し、トップ10に9度入るなど安定した成績を残した。賞金は14万6582ドル（約2236万円）を獲得した。

原は9日、自身のインスタグラムを更新。文面で「Thank you Epson Tour!!!! 素敵な1年を過ごしました」と下部ツアーへの感謝を記した。「年間ポイントランキング5位で来年のLPGAツアーカード獲得できました！」と報告し、「たくさんの応援をありがとうございました」と感謝した。

下部ツアーのゼッケンをLPGAのサインにかけた写真や、来季のLPGAツアー出場権を獲得した選手たちと乾杯して歓喜する様子の写真を公開。ファンからは「勇気ある選択をし、見事に結果を出す」「自ら世界への扉を開く決断をして実現。ホントに感動してます!!」「とにかく凄いなー、感慨深いですね」「この1年間は来年に向けすごい貴重な財産になりましたね」「努力が報われて良かったですね」と祝福が送られていた。



（THE ANSWER編集部）