地区S第3戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板する。山本が球場入りする際の動画を米メディアが投稿。手にしたバッグにファンは熱視線を送っている。

大一番を前に、颯爽と球場入りした山本。黒いインナーシャツに、デニムのセットアップという装いで、黄金のクラブが並ぶドジャースタジアムのバックヤードを進んでいく。球団公式Xや、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の公式Xが動画で投稿した。

ファンが注目したのは手に持っていた緑色の三角形の小さなバッグ。おむすびを模したポーチは、シーズン中にも持参しているのが話題となったが、注目度の高いポストシーズンとあって再び脚光を浴び、X上の日本人ファンからコメントが相次いだ。

「おにぎり食べて今日も勝利に導く好投を！！」

「よっしーのおにぎりバッグが可愛い」

「大事な一戦にもおにぎり持って登場するうちのエース」

「爽やかだな リラックスしてるね」

「ヨシ今日はハイブランドのバッグではなくおにぎりポーチ」

「おにぎりパワー」

「今日もカッコイイ 頑張れ由伸さん！！」

1日（同2日）にはレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発し、7回途中4安打2失点（自責0）と好投。チームも8-4で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。今回も勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出が決まる大一番に登板する。



