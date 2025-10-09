トランプ米大統領が8日（現地時間）、イスラエルとパレスチナの武装組織ハマスが「ガザ和平構想」第1段階に合意したと明らかにした。

トランプ大統領はこの日、SNSトゥルース・ソーシャルに「イスラエルとハマスが我々の和平計画第1段階にともに同意したという事実を誇りを持って知らせる」と投稿した。

続いて「これは強力かつ持続的で永久的な平和に向かう最初の段階であり、すべての人質がまもなく（very soon）解放され、イスラエルは合意したラインまで軍隊を撤収することを意味する」とし「すべての当事者は公正に待遇を受けるだろう」と説明した。

トランプ大統領は「今日はアラブおよびイスラム国家、イスラエル、すべての周辺国、米国にとって偉大な日」とし「歴史的で前例がないことが可能になるよう我々と協力したカタール、エジプト、トルコの仲裁者に感謝する」と伝えた。

今回の合意は10日のノーベル平和賞発表を控えて出てきた。最近ノーベル平和賞受賞に強い意志を見せていたトランプ大統領はこの日午後、ホワイトハウスで記者らに対し「我々は8回戦争を終わらせた」としながらも「（ノーベル委員会が）賞を与えない理由を探そうとするだろう」と話した。

イスラエルのネタニヤフ首相はトランプ大統領の発表後、「イスラエルに偉大な日」とし「神の助けで我々は（ハマスに抑留された）人質を全員連れて帰ることになるだろう」と明らかにした。

続いて「人質を解放するこの神聖な任務に献身したトランプ大統領と彼のチームに心から感謝する」と述べた。

これに先立ちトランプ大統領は先月29日、ガザ地区戦争を終えるために72時間以内の人質全員解放、イスラエルの段階的軍撤収、ガザ地区の戦後統治体制などを含む「ガザ和平構想」を発表した。

イスラエルとハマスは6日からエジプトのシャルム・エル・シェイクでエジプト・カタールなどの仲裁の下、人質解放と休戦のための交渉を進めてきた。

ガザ地区戦争は2023年10月7日、ハマスがイスラエルを奇襲攻撃して約1200人を殺害し、251人を人質にして始まった。イスラエルのガザ地区攻撃によるパレスチナ側の死傷者は6万6000人にのぼる。