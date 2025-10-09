サウナ好きにはたまらない特別アウフグースも！多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり) 5周年記念イベント
東京都町田市の「多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり)」にて、2025年10月17日から10月26日までの10日間、5周年を記念した特別イベントが開催されます。
ハズレなしのガラポン抽選会や人気アウフギーサーを招いたアウフグースイベント、クラフトコーラ祭など、盛りだくさんの内容でお祝いします。
開催期間：2025年10月17日(金)〜10月26日(日)
開催場所：多摩境天然温泉 森乃彩 (東京都町田市小山ヶ丘1-11-5)
「多摩境天然温泉 森乃彩」が5周年を迎え、利用客への感謝を込めた記念イベントを開催。
サウナ好きにはたまらない特別アウフグースや替わり風呂、お得なグッズセール、そして豪華景品が当たる抽選会など、10日間にわたって特別な企画が目白押しです。
ガラポン抽選会
開催日：10月25日(土)、10月26日(日)
イベント最終日の週末2日間限定で、ハズレなしのガラポン抽選会が開催されます。
抽選会当日の精算金額が税込5,000円以上で参加可能です。
アウフグースイベント
男女ドライサウナにて、人気アウフギーサーを招いたアウフグースイベントを実施します。
10月19日(日)には女性サウナ限定で煉獄の悪魔『みーちゃん』が、10月24日(金)には男性サウナ限定で森乃彩社員『全力少年杉本』が登場します。
クラフトコーラ祭
開催期間：10月17日(金)〜10月26日(日)
期間中、お土産コーナーで販売中の3大クラフトコーラ『UMAMI COLA』『OFF COLA』『IYOSHI COLA』が割引価格で販売されます。
また、それぞれの製造過程で生じたガラを使用した『クラフトコーラの湯』も替わり湯に登場します。
替わり水風呂・サウナイベント
期間中は、サウナー必見のイベントが盛りだくさん。
『コーヒー水風呂』や『竹炭クール水風呂』といった替わり水風呂のほか、『ラベンダー×ユーカリ蒸し』などの特別なスチームサウナ、オートロウリュサウナでの期間限定アロマなどが楽しめます。
5周年記念グッズ販売・セール
開催期間：10月17日(金)〜10月26日(日)
お土産コーナーにてサウナグッズのセールを開催。
「森乃彩オリジナルロゴ入りドライTシャツ」などがお得な価格で販売されます。
また、10月17日(金)からは、数量限定で「森乃彩オリジナルロゴステッカー」と「キーホルダー」の販売も開始されます。
サウナファンからファミリーまで、誰もが楽しめる企画が満載の10日間。
源泉かけ流しの黒湯天然温泉とともに、5周年ならではの特別な”ととのい”体験が待っています。
多摩境天然温泉 森乃彩で開催される5周年記念イベントの紹介でした。
