サウナ好きにはたまらない特別アウフグースも！多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり) 5周年記念イベント

東京都町田市の「多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり)」にて、2025年10月17日から10月26日までの10日間、5周年を記念した特別イベントが開催されます。

ハズレなしのガラポン抽選会や人気アウフギーサーを招いたアウフグースイベント、クラフトコーラ祭など、盛りだくさんの内容でお祝いします。

開催期間：2025年10月17日(金)〜10月26日(日)

開催場所：多摩境天然温泉 森乃彩 (東京都町田市小山ヶ丘1-11-5)

「多摩境天然温泉 森乃彩」が5周年を迎え、利用客への感謝を込めた記念イベントを開催。

サウナ好きにはたまらない特別アウフグースや替わり風呂、お得なグッズセール、そして豪華景品が当たる抽選会など、10日間にわたって特別な企画が目白押しです。

ガラポン抽選会

開催日：10月25日(土)、10月26日(日)

イベント最終日の週末2日間限定で、ハズレなしのガラポン抽選会が開催されます。

抽選会当日の精算金額が税込5,000円以上で参加可能です。

アウフグースイベント

男女ドライサウナにて、人気アウフギーサーを招いたアウフグースイベントを実施します。

10月19日(日)には女性サウナ限定で煉獄の悪魔『みーちゃん』が、10月24日(金)には男性サウナ限定で森乃彩社員『全力少年杉本』が登場します。

クラフトコーラ祭

開催期間：10月17日(金)〜10月26日(日)

期間中、お土産コーナーで販売中の3大クラフトコーラ『UMAMI COLA』『OFF COLA』『IYOSHI COLA』が割引価格で販売されます。

また、それぞれの製造過程で生じたガラを使用した『クラフトコーラの湯』も替わり湯に登場します。

替わり水風呂・サウナイベント

期間中は、サウナー必見のイベントが盛りだくさん。

『コーヒー水風呂』や『竹炭クール水風呂』といった替わり水風呂のほか、『ラベンダー×ユーカリ蒸し』などの特別なスチームサウナ、オートロウリュサウナでの期間限定アロマなどが楽しめます。

5周年記念グッズ販売・セール

開催期間：10月17日(金)〜10月26日(日)

お土産コーナーにてサウナグッズのセールを開催。

「森乃彩オリジナルロゴ入りドライTシャツ」などがお得な価格で販売されます。

また、10月17日(金)からは、数量限定で「森乃彩オリジナルロゴステッカー」と「キーホルダー」の販売も開始されます。

サウナファンからファミリーまで、誰もが楽しめる企画が満載の10日間。

源泉かけ流しの黒湯天然温泉とともに、5周年ならではの特別な”ととのい”体験が待っています。

