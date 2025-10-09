九重味淋が、新商品「だし香る万能蜜」を2025年10月19日に発売します。

「みりんの代用」を探す消費者の声に応え、みりんの蔵元が自ら開発した、だしが香る新しい万能調味料です。

九重味淋「だし香る万能蜜」

価格：977円(税込)

発売日：2025年10月19日(日)

内容量：200ml

販売場所：九重味淋「ECオンラインショップ」

賞味期限：12ヶ月

「みりんの代用になる商品が欲しい」という消費者の声に応え、安永元年創業のみりんメーカー九重味淋が「だし香る万能蜜」を開発。

看板商品である本みりん「九重櫻」と甜菜糖のやさしい甘さに、本枯節などから丁寧にとっただしの旨味を凝縮しています。

余計なものを加えず、素材本来の旨味を引き出すことにこだわった万能調味料です。

加えるだけで味わい深い一品に

「だし香る万能蜜」は、たまご焼き、酢の物、和え物などの定番メニューに加えるだけで、味わい深い一品に仕上げます。

本みりんのコクとだしの風味が料理の味を引き立て、冷めてもおいしさが続くため、お弁当や作り置きのおかずにも最適です。

黄金比レシピで簡単本格的な味

料理初心者の方でも簡単に本格的な味が再現できるよう、便利な黄金比レシピが提案されています。

活用例(黄金比レシピ)

たまご焼き：万能蜜大さじ1：卵1個酢の物：万能蜜1：酢2ごま和え：万能蜜1：しょうゆ1：すりごま2名古屋風みそだれ：万能蜜2：赤味噌1

※本品は少量のアルコールを含んでおります。

お子様や妊娠・授乳期の方には、よく加熱してご使用ください。

これ一本で毎日の料理が手軽に、そして本格的な味わいにグレードアップ。

250年以上の歴史を持つみりんの蔵元がこだわり抜いて作った「だし香る万能蜜」で、日々の食卓をより豊かに彩ります。

九重味淋の「だし香る万能蜜」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post だしが香る新しい万能調味料！九重味淋「だし香る万能蜜」 appeared first on Dtimes.