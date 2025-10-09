【新華社武漢10月9日】中国湖北省では国慶節と中秋節に伴う大型連休（1〜8日）中、電力作業員に加えてスマートロボットも当直の監視チームに加わっている。

同省黄石市迎賓大道の充電ステーションでは、身長130センチの人型ロボットがドライバーに対し、駐車や待機の誘導を整然と行っていた。ロボットは当初、歩行など基本的な機能しか備えていなかったが、知識ベースの構築や自律プログラムの入力により、現在はキャビネットを開ける、ボタンを押す、スイッチを引く、工具を渡すといったさまざまな動作が可能になった。

同省鄂州（がくしゅう）市にある110キロボルト沙塘変電所では、軌道式点検ロボットが配電盤上のボタンを次々にスキャンし、スキャンした信号をリアルタイムで離れた場所にある集中制御室に送信していた。このロボットは、パネルに表示された指示状態の自動識別、動作温度の検知、異常時のリアルタイム警報発出が可能で、変電所の日常点検業務を行うことができる。

中国送電大手、国家電網傘下の国網湖北超高圧が運用する鄂東集中制御ステーション（武漢市江夏区）では、作業員がマウスをクリックすると、巡回ロボット33台、ドローン13機、高精細クラウドビデオカメラ1869台などのスマートデバイスからなる遠隔の「スマート点検チーム」が16カ所の超高圧変電所に出動し、約60分後には完全な点検報告書が自動で印刷される。

統計によると、以前は各変電所における手作業での点検に1日少なくとも3時間を要していたが、現在はスマート点検によって手動での結果照合にわずか30分しかかからず、効率が大幅に向上した。（記者/潘志偉、王自宸）