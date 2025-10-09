ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 湿地に広がる秋景色 中国・ハルビン市 湿地に広がる秋景色 中国・ハルビン市 湿地に広がる秋景色 中国・ハルビン市 2025年10月9日 10時15分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、ハルビン市の群力外灘生態湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松） 【新華社ハルビン10月9日】中国黒竜江省ハルビン市は湿地資源が豊富で、総面積は4万500ヘクタールに上り、都市と自然が共存するダイナミックな景観を形成している。７日、ハルビン市の群力外灘生態湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン市の金河湾湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン市の群力外灘生態湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン市の金河湾湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン市の太陽島国家湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン市の太陽島国家湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン市の金河湾湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）７日、ハルビン市の金河湾湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松） リンクをコピーする みんなの感想は？