７日、ハルビン市の群力外灘生態湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）

【新華社ハルビン10月9日】中国黒竜江省ハルビン市は湿地資源が豊富で、総面積は4万500ヘクタールに上り、都市と自然が共存するダイナミックな景観を形成している。

７日、ハルビン市の金河湾湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）

７日、ハルビン市の太陽島国家湿地公園に広がる風景。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）

