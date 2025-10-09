「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月2日（木）〜10月8日（水））注目した数字をご紹介します。

24％増

ジーニアススポーツ、2Q売上が24％増　スポーツデータ広告の需要拡大

スポーツデータ企業ジーニアススポーツ（Genius Sports）は、2025年第2四半期の収益が前年同期比24％増の1億1870万ドル（約177億5000万円）に達した。NFLの一部出資を受ける同社は、放映権保有者やベッティング企業だけでなく、ナイキやターボタックスなどのブランドにもデータ提供を拡大。プログラマティック広告やスポンサー効果の可視化など、スポーツマーケティング科学化を加速している（digiday.jp）。

68％

世界の買い物客の68％がAIツールで購入体験

OpenAIは、ChatGPT内で商品検索から購入までを完結できる新機能「インスタント・チェックアウト」を発表した。VMLの調査によれば、すでに世界の買い物客の68％がChatGPTなどのAIツールを買い物に利用した経験を持つという。マーケターのあいだでは、広告収益化よりも「エージェントコマース」「ゼロクリック検索」の進化が注目されており、AI最適化（AIO）や生成AI最適化（GEO）が新たな競争領域になる見通しだ（digiday.jp）

20％増

ナイキ、ランニング販売が20％増

ナイキは最新の四半期決算で、ランニングカテゴリーの販売が前年同期比20％増加したと発表した。CEOエリオット・ヒル氏が推進する好転計画「ウィン・ナウ（Win Now）」のもと、同社はパフォーマンス重視からブランドマーケティングへと軸足を戻し、卸売チャネルの回復とともに業績の改善が見え始めている。市場アナリストは、同社が慎重な消費環境のなかでも「正しい方向に進んでいる」との見方を示した（digiday.jp）編集部