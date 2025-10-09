【Numbers to know】DIGIDAY編（10/2〜10/8）： ナイキ 、ブランド回帰が奏功 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月2日（木）〜10月8日（水））注目した数字をご紹介します。
24％増
ジーニアススポーツ、2Q売上が24％増 スポーツデータ広告の需要拡大スポーツデータ企業ジーニアススポーツ（Genius Sports）は、2025年第2四半期の収益が前年同期比24％増の1億1870万ドル（約177億5000万円）に達した。NFLの一部出資を受ける同社は、放映権保有者やベッティング企業だけでなく、ナイキやターボタックスなどのブランドにもデータ提供を拡大。プログラマティック広告やスポンサー効果の可視化など、スポーツマーケティングの科学化を加速している（digiday.jp）。
68％
世界の買い物客の68％がAIツールで購入体験OpenAIは、ChatGPT内で商品検索から購入までを完結できる新機能「インスタント・チェックアウト」を発表した。VMLの調査によれば、すでに世界の買い物客の68％がChatGPTなどのAIツールを買い物に利用した経験を持つという。マーケターのあいだでは、広告収益化よりも「エージェントコマース」「ゼロクリック検索」の進化が注目されており、AI最適化（AIO）や生成AI最適化（GEO）が新たな競争領域になる見通しだ（digiday.jp）
20％増