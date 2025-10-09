Netflix（ネットフリックス）人気アニメ映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」で劇中の3人組ガールズグループ「ハントリックス」のルミ、ミラ、ゾーイを演じる歌手のイ・ジェ、オードリー・ヌナ、レイ・アミの3人が米人気トークショーに出演し、劇中歌で大ヒット中の「Golden（ゴールデン）」をライブで披露した。韓国メディアが報じた。

3人は米国NBC人気トークショー「The Tonight Show Starring Show Jimmy Fallon」に出演し、「Golden」を歌った。

劇中のハントリックスのリーダーでメインボーカルのルミは、SMエンターテインメントの練習生出身のイ・ジェが、ミラとジョイはそれぞれオードリー・ヌナとレイ・アミが担当した。3人がライブで「Golden」舞台を披露したのは、今回が初めて。以前、NBC人気番組「Saturday Night Live」で一部公開したことがあるのみだ。

「Golden」の共同作曲家でもあるイ・ジェは番組で、「タクシーに乗って歯科に行く途中、ザ・ブラックレーベルプロデューサーに『Golden』の歌をもらったが、その場で想像が広がった。すぐに携帯電話の音声メモをつけて口でメロディーを録音した」と話した。

また録音進行中に「背の高い男性の幽霊を見た」とし「後で母親から聞いた話では『曲の録音中に幽霊を見ると大ヒットする』という韓国の迷信があるそうだ。幽霊に感謝したい」と話して笑いを誘った。