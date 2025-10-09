Ž¢Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¯Ž£È¯¸À¤ËÀ¤³¦Ãæ¤¬¿ÌÙþ¡Ä¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¼¨¤·¤¿¼Î¤Æ¿È¤Î¶ÐÏ«°ÕÍß¤¬¹ñÌ±¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¥ï¥±
¢£KaroshiÂç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¡×È¯¸À¤ËÀ¤³¦Ãæ¤¬¿ÌÙþ
2025Ç¯10·î¡¢¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤¬¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¤Ø¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹È¯¸À¤È¤·¤ÆÍê¤â¤·¤¯»×¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖKaroshi¡Ê²áÏ«»à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤ËÆâ³°¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯»Ò¹âÎð²½´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÆüËÜ¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤Ïº£¡¢¤è¤êÀÚ¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤È¿¼¹ï¤ÊÀ¯¼£ÅªÄ¬Î®¤¬¤¢¤ë¡£
7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¤¬¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤²þ³×¡×¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Î¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ê¹Á¶è¡Ë¡¢²áÏ«»à¤Î°äÂ²²ñ¡¢Ï«Æ¯ÀìÌç²È¤é¤¬7·î16Æü¤Ë¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¡ØÆ¯¤¤¿¤¤²þ³×¡Ù¤Ï¼Â¤Ï¡ØÆ¯¤«¤»¤¿¤¤²þ³×¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡£
¢¨Åìµþ¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ö¡ØÆ¯¤«¤»¤¿¤¤²þ³×¤À¡ÙÏ«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë¸øÌó¤Ë²áÏ«»à°äÂ²¤é¤¬È¿ÂÐÀ¼ÌÀ 3ÅÞ¤Ë°Õ¿Þ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤é¡×
¢£·ÐºÑÌäÂê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×
¡Ö¡ØÆ¯¤¤¿¤¤²þ³×¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¸øÌó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤¬¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ÊÄ£¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡¢¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÆ¯¤Êý²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂçÀ¾Í§Èþ»Ò»á¤À¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Ä¬Î®¤Ë¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹´ü¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¡¦Äã²Á³ÊÏ©Àþ¤¬Íø±×¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¸½Âå¤ÏÃÎÅªÏ«Æ¯¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ·¿¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÃÎ¼±¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»þÂå¤À¡£¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÇÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹â¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î»³ËÜ·®¶µ¼ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ÈÍø±×Î¨¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀÐÅÄÍÛ»Ò»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ê¢¨2¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤âÀ¤³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¿¤Ó¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÀ¾¤µ¤ó¡Ë
¢¨1¡§NIKKEI¿çÌ²¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2022
¢¨2¡§Ãø½ñ¡ØDr.Yoko¤Î¿çÌ²¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È Ì²¤ë¤Û¤É¡¢¤°¤ó¤°¤ó»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¡ÊÊ¸·Ý¼Ò¡Ë
¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«ÌÀ¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ï¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤Ï·ãÁý
2024Ç¯¤ÎOECD¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÏÌó1617»þ´Ö¤Ç¡¢38¥«¹ñÃæ22°Ì¡¢OECDÊ¿¶Ñ¤Î1736»þ´Ö¤ò²¼²ó¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²þÁ±¤ÏÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
À¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Î´ØÏ¢¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº¿À¾ã³²¤ÎÏ«ºÒÀÁµá·ï¿ô¤¬2019Ç¯¤Î2060·ï¤«¤é2024Ç¯¤Î3780·ï¤Ø¤È¡¢¤ï¤º¤«5Ç¯´Ö¤Ç1.8ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àº¿À¾ã³²¤ÎÏ«ºÒÇ§Äê¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡Ö¾å»Ê¤Ê¤É¤«¤é¤Î¿ÈÂÎÅª¹¶·â¡¢Àº¿ÀÅª¹¶·âÅù¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ç224·ï¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¿Í¡¹¤ÏÀº¿À¤òÉÂ¤à¤Î¤«¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎÏ¤Å¤¯¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¾å»Ê¡×¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤À¤í¤¦¡£
¢¨ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í Ï«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¡Ö¡ØÀº¿À¾ã³²¡Ù¤ÎÏ«ºÒ»Ùµë·èÄê·ï¿ô¤¬6Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý²Ã¡½¡½¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î2024Ç¯ÅÙ¡Ø²áÏ«»àÅù¤ÎÏ«ºÒÊä½þ¾õ¶·¡Ù¡×
¢£1²¯Áí¿çÌ²ÉÔÂ¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÀ¸¤à
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤ÏËýÀÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÈ¯À¸¸»¤Ç¤¢¤ëÇ¾¤ÎÙ¨ÅíÂÎ¤¬³èÀ²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°Æ¬Á°Ìî¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£ÅÜ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÍýÀ¤¬Íø¤«¤º¤Ë´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤¹¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÂ¦¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤âÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡×
¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾å»Ê¤Û¤ÉÉô²¼¤ËÉî¿«Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâ±ÒÀ¸³Ø¹»¿´Íý¶µ´±¤Î²¼±àÁÔÂÀ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²óÉü¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¼¡¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤â2ÇÜ°Ê¾å½ý¤Ä¤¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤Î²óÉü´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤è¤ê¿¼¤¯½ý¤Ä¤¡¢²áÏ«¼«»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¢¨²¼±àÁÔÂÀ¸ø¼°HP
¡ÖÆüËÜ¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ÏOECD33¥«¹ñÃæ¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ç¤¹¡£1²¯Áí³èÌö¤É¤³¤í¤«¡¢1²¯Áí¿çÌ²ÉÔÂ¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤Àº¿À¾õÂÖ¤ÎÁÐÊý¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÇ°¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡ÈÆ¯¤¤¿¤¤¤Ê¤éÆ¯¤«¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ç¤¹¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢²Ã³²¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡½¡½¤Þ¤ë¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÀ¾¤µ¤ó¡Ë
³Î¤«¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬OECDºÇ²¼°Ì¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ï«Æ¯°Ê³°¤Î¼Ò²ñÅª¡¦¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤¬º¬¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤ä»ý¤Áµ¢¤ê»Å»ö¤¬Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¾å¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤³¤È¤âÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤äË»¤·¤µ¤òÈþÆÁ¤È¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬º£¤Ê¤ªº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
ÃÞÇÈÂç³Ø ¹ñºÝÅý¹ç¿çÌ²°å²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½ µ¡¹½Ä¹¡¦ÌøÂôÀµ»Ë¶µ¼ø¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î·ò¹¯¡¦À¸³è±ÒÀ¸¶É·ò¹¯²Ý¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÊÙ¶¯¤â¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¤âË»¤·¤¤¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤âË»¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤âÍ§Ã£¤È¤Î»þ´Ö¤âÍß¤·¤¤¡½¡½ËÜÅö¤ËË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡Ö»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ÇÌ²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åµ·¿Åª¤ÊÆ¯¤¯À¤Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤À¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤ò³ÐÀÃ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÍÂ¸¤Î¾õÂÖ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö»Ä¶È¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡×¤Ï¼ã¼Ô¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤í¤¦¤ÈÄê¹ï¤Çµ¢Âð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ø¤Î¹¶·â¤â¤¢¤ë¡£¡Ö»Ä¶È¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÊü´þ¤·¤Æµ¢¤ë¼ã¼Ô¤òÈãÈ½¤¹¤ëÊ¸Ì®¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï»Å»öÀß·×¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀÕÇ¤¤ÎÌäÂê¤À¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÄê»þ¤Çµ¢¤ë¼ã¼ê¤ò°ìÎ§¤Ë¡ÈÀÕÇ¤Êü´þ¡É¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Î¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¤È¿ÍºàÄêÃå¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£»Ä¶È¤Ï¡ØÎã³°¤Î¼êÃÊ¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØÁ°Äó¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡»Å»ö¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¢¢Â°¿Í²½¤ÎÇÓ½ü¡¢£Æ¯¤Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ë¡¢¤É¾²Á¤Ï¡È»þ´Ö¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À®²Ì¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ç¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤¦4ÅÀ¤À¡£
¢£À®¸ù»öÎã¤¬¼¨¤¹´õË¾
Æ¯¤Êý²þ³×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿´ë¶È¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢Âç¼ê¤Î¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ¥¿¦Î¨28¡ó¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö100¿Í100ÄÌ¤ê¤ÎÆ¯¤Êý¡×¤ò·Ç¤²¤¿²þ³×¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÎ¥¿¦Î¨4¡ó¤Þ¤Ç²þÁ±¤·¤¿¡£
¢¨¥ê¥³¡¼ Æ¯¤Êý²þ³×¥é¥Ü¡ÖÎ¥¿¦Î¨¤ò7Ê¬¤Î1¤ËÄã¸º¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤¬Àè¿ÊÅª¤ÊÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡×
Æ±¼Ò¤¬2018Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖÆ¯¤ÊýÀë¸ÀÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Æ¯¤¯»þ´Ö¤È¾ì½ê¤ò¼«Í³¤ËÀë¸À¤Ç¤¤ë¡£°é»ùµÙ²Ë¤ÏºÇÄ¹6Ç¯¡¢Éû¶È¤â¼«Í³¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤ÎÀßÈ÷ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ·î5000±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¸Ä¿Í¤Î»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À©ÅÙÀß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À©ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ñ¼Ò¤Î¡ÖÉ÷ÅÚ¡×¤âÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤À¡£
¢¨¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡Ö¼ÒÆâÀ©ÅÙ¡×
¢£¼ã¼Ô¤¬»Ä¤ë¹ñ¤Ø
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤¬¥«¥Ê¥À¤ËÎ±³Ø¤·¤¿ºÝ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖKaroshi¡Ê²áÏ«»à¡Ë¡×¤È¡ÖChikan¡ÊÃÔ´Á¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿³¤³°¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×È¯¸À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥«¥í¥¦¥·¤òÎÌ»º¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶¸¤Ã¤¿¹ñ¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼ã¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹ñ¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤Î¡ÖÏ«Æ¯¤ÎÌ¤Íè²ñµÄ¡×¤Ç¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£¸½¾õ¤ÎÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï²óÅú¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Æ¯¤Êý¤¬²þÁ±¤¹¤ì¤Ð100¡ó¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²óÅú¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢¿¦´õË¾¤â90¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ¯¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÀ¾¤µ¤ó¡Ë
Ä¹»þ´ÖÆ¯¤±¤ÐÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤É²¿¤â¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤òÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤âÆ¯¤«¤»¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤ëÈï³²¼Ô¤¬½÷À¤ò´Þ¤á¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÎºÆÇ§¼±¤È¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½ÂÐºö¤äÆüËÜ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Î¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë¤ò¤¼¤Ò¡¢¿·À¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
----------
ÃÓÅÄ ÏÂ²Ã¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤ï¤«¡Ë
MCC¡Ê¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥³¥ë¥ô¥£¥Ì¥¹¡¦¥³¥ì¥®¥¦¥à¡Ë¼ã¼Ô¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Ê¸²½¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢²ÈÂ²À¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¹ñºÝÅª¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÈ¯¿®¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¼ã¼Ô¸¦µæ¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
----------
¡ÊMCC¡Ê¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥³¥ë¥ô¥£¥Ì¥¹¡¦¥³¥ì¥®¥¦¥à¡Ë¼ã¼Ô¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÃÓÅÄ ÏÂ²Ã¡Ë