ゴールを決めて喜ぶクリスティアノ・ロナルド選手/Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

（ＣＮＮ）ポルトガル出身のサッカー界のスーパースター、クリスティアノ・ロナルド選手（４０）がサッカー選手として史上初の「ビリオネア（資産１０億ドル＝約１５００億円）」となった。米ブルームバーグ通信が伝えた。

レアル・マドリードやマンチェスター・ユナイテッド、ユベントスで活躍したロナルド選手は、すでに現役屈指の高収入の選手として知られていたが、サウジアラビアのアルナスルでの現在の活躍が、その資産を大幅に押し上げた。

サウジ国営メディアによれば、ロナルド選手は２０２３年１月、アルナスルに移籍して年俸約２億ドルと報じられる契約を結び、サッカー史上最高額の選手となった。

２５年６月には、アルナスルと２年間の新たな契約を締結したが、報道によれば、非課税で４億ドルを超える規模だという。ブルームバーグ・ビリオネア指数によれば、ロナルド選手の純資産は１４億ドルに達した。

ロナルド選手はナイキとの１０年契約や、アルマーニやカストロールなどとのスポンサー契約でも計１億７５００万ドル以上を得ているという。

また、世界各地に不動産を保有しているほか、ポルトガルやスペインなどで複数の事業にも投資している。

ＵＥＦＡチャンピオンズリーグを５度制したロナルド選手は、これにより、バスケットボールのレジェンド、マイケル・ジョーダン氏やテニス界のスーパースター、ロジャー・フェデラー氏らと並び、「ビリオネア・アスリート」の仲間入りを果たした。

現役生活の終盤に差しかかるロナルド選手は、以前からクラブ経営への関心を示している。

「もしクラブのオーナーになれるなら、監督やスポーツディレクター、最高経営責任者になる必要はないだろう」と、ロナルド選手は今年に入り、ポルトガルメディアのインタビューで語った。「これが私の夢だし、必ず実現させる。さらに言えば、一つのクラブだけでなく、複数のクラブを所有したい」