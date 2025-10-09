眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の8日に放送された第8回の平均世帯視聴率が15・1％（関東地区）だったことが9日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・2％だった。番組最高は第1回の16・0％。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、ついに貧乏脱出のチャンス！はじめてのお見合いに挑む、トキ（眄个△り）。司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）、仲人の傳（堤真一）とタエ（北川景子）に見守られ、お見合い相手である元士族の商人・中村守道（酒井大成）と対面。2人はいい雰囲気に。帰宅後、夕食の場で感慨にふける松野家一同。そして告げられる、お見合いの結果は…。トキは気に入られたが、司之介と勘右衛門の武士を引きずった様子で、即刻、断られたということだった。トキや司之介らは傳とタエらにわびに行ったが、そこでトキだけが傳とタエと話すことになった。