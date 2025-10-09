マッツ・ミケルセンが短パン牧師演じる『アダムズ・アップル』劇中カットとメイキング写真 ─ 「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」で上映
“北欧の至宝”マッツ・ミケルセン生誕60年を記念して開催される「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」より、上映作『アダムズ・アップル』（2005）の場面写真やメイキング写真が届けられた。
今作でマッツ・ミケルセンが演じるのは、穏やかながら度を越えた楽観主義者、短パン姿の型破りな牧師イヴァン。一見すると健全な思考の持ち主だが、徐々に常軌を逸した言動や異常性が滲み出てくる、という役どころ。光の中に立つ人かと思えば、影が濃くなるにつれその輪郭が歪んでいくさまを見事なまでに体現するマッツ・ミケルセンに注目してほしい。
メイキングカットでは、マッツ・ミケルセンがアダムを演じたウルリク・トムセンと監督と話す様子や、カメラを覗く姿、キャスト陣と並んで立つ姿が捉えられている。
ブレイカウェイ（監督：アナス・トマス・イェンセン／2000年／109分／デンマークほか）※日本劇場初公開
本国で歴史的大ヒットを記録したデンマーク映画史上最高傑作とも言われる幻の名作
フレッシュ・デリ（監督：アナス・トマス・イェンセン／2003年／100分／デンマーク）※日本劇場初公開
日本では長らく視聴困難となっていたファン待望のハートフル・カニバリズム・ドラマ
アダムズ・アップル（監督：アナス・トマス・イェンセン／2005年／94分／デンマークほか）
試練と不条理の果てに予期せぬ“奇跡”が舞い降りる予測不能なダークヒューマンドラマ
アフター・ウェディング（監督：スザンネ・ビア／2006年／120分／デンマークほか）
外国語映画賞ノミネート。ハリウッドリメイクもされた感動のヒューマンドラマ
ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮（監督：ニコライ・アーセル／2012年／137分／デンマークほか）
ベルリン国際映画祭 脚本賞＆男優賞W受賞デンマーク王室最大のスキャンダルを描いた歴史劇
偽りなき者（監督：トマス・ヴィンターベア／2012年／115分／デンマーク）
カンヌ国際映画祭 主演男優賞受賞！力強い演技が観る者の魂を揺さぶる衝撃作
メン＆チキン（監督：アナス・トマス・イェンセン／2015年／104分／デンマークほか）※日本劇場初公開
あなたの“マッツ愛”が試される?! 狂気的な怪演が光る奇想天外、クセ者たちのルーツ探しの狂想曲
2025年11月 14日新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開。