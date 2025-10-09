人気グループ「ＤＡ ＰＵＭＰ」のメンバー・ＴＯＭＯが９日までに、第１子誕生を報告した。

インスタグラムで「大切なご報告です」とし、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様へ ＤＡ ＰＵＭＰ ＴＯＭＯから大切なご報告になります。いつも温かい応援ありがとうございます。昨年、人生のパートナーが出来てから時が経ち、今春新しい家族を迎えることができました」と公表。

「落ち着いたタイミングで皆様にご報告出来ればと考え、この度ご報告させて頂きました」と明かし、「現在母子共に健康で、絶賛子育て奮闘中です。２人で協力し楽しみながら育てていければと思いますので、皆様も是非成長を見守って頂けると嬉しいです」とつづった。

続けて「これからは父親として一層仕事に取り組んでいきます。変わらず応援して頂けますと幸いです。今後とも何卒宜しくお願いいたします」と呼びかけた。この報告には「なんて素敵」「嬉しくて涙出ました」」「ＴＯＭＯさんもパパですか」「子育て楽しんでね」などの祝福が届いている。

ＴＯＭＯは２００８年１２月に新メンバーとして加入。独自の芸術センスで、ＤＡ ＰＵＭＰのライブロゴや衣装のデザインなども手掛けている。地元愛が強く、愛知県をこよなく愛しており、尾張旭市ふるさと大使も務めている。ＳＮＳのプロフィル欄では「あのドレッドの奴ですw」と自己紹介している。昨年３月に「私事で大変恐縮ではありますが、私ＤＡ ＰＵＭＰ ＴＯＭＯはこの度結婚致しました事をご報告させて頂きます」と結婚を発表した。