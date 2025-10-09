◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目は「ＭＶＰ！」のコールが巻き起こる中だったが、左飛に倒れた。

先発はドジャースが山本由伸投手（２７）で、フィリーズがアーロン・ノラ投手（３２）の両右腕。山本は９月に３登板連続１安打投球など圧巻の投球を見せて月間防御率０・６７で月間ＭＶＰに輝いた。ワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦でも７回途中２失点（自責０）とチームを勝利に導いた。ノラは今季、５勝１０敗、防御率６・０１。昨季まで３年連続２ケタ勝利を挙げていた実績があり、大谷も７打数１安打と封じられていた。

１回表は、山本が２死からハーパーに四球を与えたが無失点。１回裏先頭で１打席目に大谷が打席に入ると、ＭＶＰコールが巻き起こったが、ナックルカーブを捉えきれずに左飛に倒れた。

大谷は地区シリーズで第１戦で４打席連続三振を喫するなど、第２戦の１打席目まで５打数連続三振。第２戦の３打席目まで８打席連続安打なしと快音が響いていなかったが、７回の４打席目に地区シリーズ初安打が貴重な追加点となる右前適時打となった。本塁打は９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で２発を放ってから３戦連続で出ていないが、４戦ぶりのアーチにも期待がかかっている。

レッズとのワイルドカードシリーズを２連勝で突破したドジャースは、敵地での地区シリーズも２連勝発進。投打がかみ合ってポストシーズンは無傷４連勝で、レギュラーシーズンから９連勝と勢いに乗っている。この日の試合に勝つと、地区シリーズ突破と、リーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。