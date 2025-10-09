◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけている地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に先発し、初回は無安打無失点で立ち上がった。

まずは１番ターナーの仕掛けてきたセーフティーバントを自ら冷静に処理すると、今季本塁打と打点の２冠に輝いた２番シュワバーは初球のカットボールで一ゴロに打ち取った。３番ハーパーには四球を与えたが、４番ボームは中飛に仕留めた。初回の最速は９７・１マイル（約１５６・３キロ）。先発復帰した正捕手スミスとのバッテリーで落ち着いた投球だった。

２年連続となる今年のポストシーズン（ＰＳ）で、最初はレッズとのワイルドカードシリーズ第２戦を任された右腕。初回に味方の失策絡みで２点を失ったが、結局６回２／３を４安打２失点（自責０）９奪三振、メジャーでは自己最多の１１３球を投げて勝利投手となり、チームを地区シリーズ進出に導いた。今季は４年連続の地区優勝を決めた試合でも先発マウンドに上がっており、ロバーツ監督も「このシリーズを締めくくるチャンスを与える上では彼がふさわしい男」と期待を寄せている。

渡米２年目の今季は開幕投手を務め、３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９、被打率１割８分３厘はメジャートップとエースの働きを見せた。開幕からチームでは唯一ローテを守り切り、９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では９回２死まで無安打無得点の快投。レギュラーシーズン最終登板となった同２５日（同２６日）の敵地・Ｄバックス戦では日本人史上７人目のシーズン２００奪三振にも到達した。

ルーキーとして初めて経験した昨年のＰＳは、パドレスとの地区シリーズ第１戦先発を任されたが、初回に３点を失うなど３回５安打５失点。それでも、勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出、負ければ敗退という運命の地区シリーズ第５戦では５回２安打無失点と好投。ダルビッシュとの投げ合いを制し、この一戦が球団４年ぶりとなる世界一につながった。ヤンキースとのワールドシリーズ第２戦では７回途中１安打１失点で白星をマーク。昨年のＰＳは計４試合で２勝０敗、防御率３・８６だった。