「今は1人になりたい」逃げた夫が送ってきた不倫の“テンプレート謝罪文”｜夫のゲーム不倫計画を暴いた話【ママリ】

主人公・沙織は夫・和也と幸せな結婚生活を送っていたはずだった。しかし、夫がゲームを始め、協力戦闘アプリにハマったことで、夫婦関係に思いもよらないヒビが入ることに…。『夫のゲーム不倫計画を暴いた話』をごらんください。

コンビニから帰ってきた和也の顔を見た瞬間、沙織の怒りは頂点に達した。しかし、和也は全く悪びれた様子がない。証拠を突きつけられた後の彼の行動は、沙織が最も恐れていた「不倫する男のテンプレート」そのものだった。謝罪の言葉ではなく、自己保身の言い訳を並べ、ついには「一人になりたい」と家を出ていく。そして、沙織の脳裏には、和也がこれから向かう予定の「研修」という二文字が、恐ろしい未来の予兆として浮かび上がってきた。



血の気が引いた夫が並べる「悪いことはしていない」という稚拙な言い訳

和也が帰宅し、沙織が黙ってスマートフォンを突きつけると、彼の顔から血の気が引いた。しかし、彼はその場で謝ることはしなかった。



「何だよこれ。別に悪いことはしていないだろ」

「最近知り合って、たまたまLINEしてただけだから」



彼は目をそらし、次々と稚拙な言い訳を並べた。沙織は、この期に及んで自分の非を認めようとしない和也の姿を見て、さらなる嫌悪感を覚えた。



「悪いことしてない？既婚者って隠して、他の女に好きになりそうってLINEしてるのが？」



沙織は声を震わせた。



「子どもたちの父親として、おかしいと思わないの？」



和也は沙織の追及から逃れるように



「今は1人になりたい」



と言い残し、家を飛び出していった。その後、彼からLINEでメッセージが届く。



「魔が刺した。信じてもらえないのは充分承知だけど、実際なにかするつもりもなかったし、事実として気持ちは一切ないから」

「気持ちはない」が嘘だと確信。気づかなかったら確実に会っていた

沙織は鼻で笑った。まさに、不倫をする人間が必ず口にするテンプレートのような言葉だ。そして、沙織は気づいてしまう。和也は10月から半年間、研修で家を離れる予定になっている。その研修先は、あの女性が住んでいる県からわずか二つ隣の県だったのだ。



「ああ、もし私が気づかなかったら、この半年間で絶対に会っていた」

「最初はゲームで一緒にプレイするだけだったのに、話している間に本気になったんだ」



沙織は確信した。LINEの中でも「10月どうのこうの」といった会話があった。和也は、気持ちはないと言い張るが、たった一週間で個人的なLINEを交換し、親密な言葉を交わす時点で、下心があったのは明白だ。研修先での「たまたま」を装って、彼女と会うつもりだったのだろう。



沙織の心は、和也の言い訳と、裏切りの計画を確信するに至ったことで、冷え切ってしまった。このままでは、彼は半年の検収後に戻ってこないかもしれない―――。

音を立てて崩れた信頼

この第2話では、夫・和也の幼稚な言い訳と、沙織の鋭い洞察力が対比的に描かれます。和也が口にした「魔が刺した」「気持ちは一切ない」という言葉は、沙織にとって自己保身以外の何物でもありません。特に、和也が研修で女性の近くの県に行く予定だったという事実は、沙織に「未遂」が偶然ではなく、時間の問題だったという危機感を与えます。沙織は、すでに和也の言葉を一切信用しておらず、彼の行動の裏にある下心と無責任さに、強い拒絶反応を示すことになります。



記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）