＜同居、介護の強要＞覚悟を決めて、スパッと決行「もう夫いらない」引っ越し引っ越し【第3話まんが】
私は会社員のアカリ（35歳）。夫のアキラ（40歳）と結婚して息子（7歳）と娘（5歳）がいます。3年ほど前、私たちは義実家での同居をはじめました。しかし夫はそれ以来、私に対して威圧的な態度を取るようになったのです。今日は義父のケアマネジャーさんへの相談に同行し、認知症がすすんだ義母の施設入居を検討することになりました。それを聞いて激怒した夫は、私が仕事を辞めて自宅で介護をしないのなら、「離婚だ！」と怒鳴ってきたのです。
同居時の約束を破ったあげく、離婚だと脅してくる。自分のお給料は好き勝手に使って、私には我慢を強いる。自分の親をサポートしてもらっているのに、お礼の言葉ひとつない。そんな夫、私の人生に本当に必要？ 答えはもう出ています。
私は夜のうちにスマホで学区内の賃貸物件を探しました。そして翌日、仕事を早めに終えて不動産屋へ。アパートを内見し、契約まで済ませてきました。そうとは知らない夫は、帰宅するなり脅しのように私に離婚届を突きつけてきます。
私は「介護をしないなら離婚だ、出ていけ」と言われました。だから夫のお望みどおり出ていきます。いったん離婚届を預かったので、夫はきっと私が反省して思い直すと思ったでしょう。けれど私の中ではすでに答えは決まっていました。
そして数日後。私は有休を取ってレンタカーを借り、独身時代から持っていた家電や持ち物、子どもたちの荷物などを運びだしました。離婚届の証人欄も職場の人にお願いして準備していたので、その日のうちに役所に提出しました。もう後戻りはできません。
私は夕方になると帰宅した子どもたちを連れ、共に新しいアパートで暮らしはじめたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
