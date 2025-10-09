4種のネックが選べるGINNICO『チルアウト』パター、10月13日デビュー
株式会社イオンスポーツから地クラブブランド「GINNICO」に新作パターのアナウンス。「一度打てば忘れられない。グリーンで差がつくハマる打感。地クラブGINNICOから、最高級ステンレス削り出しの『チルアウト』パターが新登場」と、同社。
【画像】ミッドマレット?クランクネックの構えた顔と、他3種類のネックを付けた顔の比較
GINNICOらしいストリート＆パンクの魂を宿し、今回はメキシコの祝祭から着想を得た「シュガースカルデザイン」を採用するなど、そのソールは見た目に遊び心満載。
機能面で最大の魅力は、高級素材「904Lステンレス」の採用だ。一般的な高級パターに使われる303ステンレスを凌駕する耐食性・耐摩耗性を誇り、美しい光沢を長期間キープ。高密度素材が不要な振動を抑え、芯を捉えた重厚で柔らかな打感を実現する。 ROSE（ブレード）、MONEY（ワイドブレード）、BEER（マレット）の3種のヘッド形状を用意し、ロングクランク／クランク／ショートスラント／スラントの4種の可変ネックを組み合わせた12通りのカスタマイズが可能になる。
ROSEは繊細なタッチを求めるプレーヤーに、MONEYは操作性と安定性のバランスを、BEERは直進性と寛容性を重視する設計だ。ネック可変でフェース開閉量を調整でき、あらゆるストロークスタイルに対応するという。ヘッド単体価格は税込88,000円。
