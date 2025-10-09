＜速報＞石川遼は前半3オーバーで折り返し 日本勢トップは小西たかのり
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本開催の米国男子ツアーは、第1ラウンドが進行している。主催者推薦で出場する石川遼は、午前6時56分に10番からスタート。14番でトリプルボギーを喫し、前半は3オーバーで折り返した。
【現地ライブフォト】練習日から大勢のファンが来場！ サイン対応する石川遼
日本勢は17人が出場している。小西たかのりが3アンダー・2位タイ、大西魁斗が2アンダー・6位タイ、中西直人、金谷拓実、金子駆大が1アンダー・11イタイと上位でプレー中だ。2021年大会覇者の松山英樹は、23年大会覇者のコリン・モリカワ、クリストファー・ゴッタラップ（ともに米国）とのグルーピングで同8時35分に1番からティオフ。3番を終えて、1オーバー・46位タイとなっている。松山が開催した、アマチュア向け予選会「Hideki Matsuyama Amateur Challenge Presented by LEXUS」を通過した日本大学4年の小林大河はイーブンパー・26位タイにいる。米ツアーからはFedExCupポイントランキング上位60名、国内男子ツアーから9名、さらにスポンサー推薦の9名を合わせた計78人が舞台に立つ。今大会は予選カットがなく、72ホールのストロークプレーとなっている。【日本勢出場資格一覧】松山英樹（FedExCupポイントランキングより選出）久常涼（FedExCupポイントランキングより選出）大西魁斗（主催者推薦）生源寺龍憲（10月5日時点、国内男子ツアー賞金ランキング1位）比嘉一貴（同2位）米澤蓮（同4位）金子駆大（同5位）小西たかのり（同6位）小平智（同7位）河本力（同8位）金谷拓実（2024年「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント」優勝）?川泰果（2025年「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」優勝）石川遼 （主催者推薦）中島啓太（主催者推薦）堀川未来夢（主催者推薦）中西直人（主催者推薦）アマチュア・小林大河（「Hideki Matsuyama Amateur Challenge Presented by LEXUS」優勝）
