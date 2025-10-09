畑岡奈紗はボギー発進（写真は前戦のロッテ選手権）（撮影：GettyImages）

＜ビュイックLPGA上海　初日◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、ポイントランキング上位者のみが出場できる秋のアジアシリーズが開幕。その第1戦となる中国の戦いは、午前9時00分に第1ラウンドがスタートした。

日本勢は6人が出場している。アウト第1組目の畑岡奈紗は、1番パー4で20メートルから3パットを喫しボギー発進。同時刻でインからスタートした吉田優利はパー発進となった。前戦の「ロッテ選手権」で優勝争いの末に、惜しくも3位で終えた勝みなみは同9時22分にティオフ。その後、馬場咲希、今季1勝の竹田麗央、今季全英覇者の山下美夢有と続いていく。大会は予選カットがなく、72ホールのストロークプレーでの戦い。賞金総額は220万ドルとなっている。【日本勢スタート時間】1H畑岡奈紗　午前9時00分勝みなみ　午前9時22分竹田麗央　午前10時50分山下美夢有　午前11時01分10H吉田優利　午前9時00分　馬場咲希　午前10時39分
