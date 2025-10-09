Á°¶¶»ÔÄ¹¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤·¡×¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤â¡Ä¡ÈµÕÅ¾¡É¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Éâµ¤¡¦ÉÔÄçÄ´ºº25Ç¯¤Î¥×¥í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¾ò·ï¡É¤È¤Ï
¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç´ûº§ÃËÀ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£10²ó°Ê¾å¤Ç¤¹¡£ÃË½÷´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¤Û¤ÜÃ¯¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î‟ÉÔÄçµ¿ÏÇ¡É¤Î·éÇò¤ò¼çÄ¥¤·Â³¤±¤ë·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡£¡ÖÉÔÄç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î¾ÚÌÀ¤¬¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤È»×¤ï¤ì¤ë¾õÂÖ¤ÎÆ±»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖµÕÅ¾¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¾ò·ï¡É¤òÌÀ¤«¤¹¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£
Éâµ¤¡¦ÉÔÄçÄ´ºº¤Î¥×¥í¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î½¤Íå¾ì¤â¸«Ê¹¤·¤Æ¤¤¤ëAkaiÃµÄå»öÌ³½êÂåÉ½¤Î·ÑÌîÍ¦°ì»á¤À¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¤ï¤º¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¡ÊËÜÊ¸¡§·ÑÌîÍ¦°ì¡Ë
·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Ï¡¢´ûº§ÃËÀ¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÀâÌÀ¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¡¦ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¡¢¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë¹çÍýÀ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÀâÌÀ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ë¤Ï·ç¤±¤ë¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç²ó¿ô¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢À¤ÏÀ¤Î¶õµ¤¤ÏÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£»ÔÌ±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö¹õ¤¯¡×¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤À¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¾ì½ê¼«ÂÎ¤¬¡¢ÀÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¶¯¤¯Ï¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¶õ´Ö¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â°ìÅÙ¤¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10²ó°Ê¾å¤âÆ±¤¸Áê¼ê¤ÈÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ºÛÈ½¤Î¼ÂÌ³¤Ç¤â¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÍøÍÑ¤ÏÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤âÌë´Ö¤äµÙÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¶ÈÌ³ÌÜÅª¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ÈÀ°¹ç¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¸ø¿Í¤È¤·¤Æ¡¢µ¿¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ¸í²ò¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤È»þ´Ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤Éµ¿ÏÇ¤¬Ç»¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦µÕ¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃµÄå»ëÅÀ¤Ç¸«¤¿¡¢µÕÅ¾¤Ø¤Î¤ï¤º¤«¤Î²ÄÇ½À
¤À¤¬¡¢ÃµÄå¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¡Ö´°Á´¤ÊµÍ¤ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·éÇò¤Ç¤¢¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢µÕÅ¾¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¾Úµò¤Î½Ð¤·Êý¤À¡£
¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤è¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ´Ö¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎµÄÂê¤ä»ñÎÁ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢ÆüÄøÄ´À°¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Ãê¾ÝÅª¤Ê¡ÖÁêÃÌ¡×¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ç¤ÏÃ¯¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£À¯ºö¹½ÁÛ¤Î½àÈ÷¡¢¸¶¹Æ¤Î³ÎÇ§¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ÎµÄÏÀ¤Ê¤É¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¡¢À®²Ì¤äµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÃË½÷¤ÇÊ£¿ô²ó¥Û¥Æ¥ëÍøÍÑ¡×¤Ç¤âÉÔÄç¹Ô°Ù¤òÈÝÄê¤·¤¿È½Îã
²áµî¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÉÔÄç¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Îã¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£2020Ç¯12·î23Æü¤ÎÊ¡²¬ÃÏºÛÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢´ûº§ÃËÀ¤ÈÆÈ¿È½÷À¤¬Ê£¿ô²ó¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÎÀ®Î©¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï°ÍÂ¸¾É²óÉü¤ä¿´Íý»Ù±ç³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½¬¡¦½õ¸À¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢LINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â°ì´Ó¤·¤Æ¤½¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ëÍøÍÑ¤ÏÉÔÄç¤ò¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤»¤ë»ö¾ð¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´ÂÎ¤ÎÀ°¹çÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÀÅª´Ø·¸¤ÎÂ¸ºß¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔÄç¤òÈÝÄê¤Ç¤¤ëÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤ÊÎã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹çÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤ÈÎ¢ÉÕ¤±¤¬Â·¤¨¤Ð¡¢¹õ¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤â¤·²¾¤Ëº£²ó¤Î²ñ¹ç¤Î¾ì¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÄ¹¤«Áê¼êÊý¤Î¼«Âð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢À¤´Ö¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«Âð¤Ç¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö½ñÎà¤òÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤ÁÆÀ¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÀÅª¤Ê°õ¾Ý¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¾ì½ê¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¹õ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇö¤Þ¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£´ÖÀÜ¾Úµò¤Î½ÅÍ×À
¼ÂºÝ¡¢ÃµÄåÄ´ºº¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÀÅª´Ø·¸¤ÎÍÌµ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ÖÀÜ¾Úµò¤â½ÅÍ×¤À¡£ÊÀ¼Ò¤¬²áµî¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤¬¤¢¤ë½÷À¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Ê¤É¿ÆÌ©¤ÊÍÍ»Ò¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¤ÎÎ¥º§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ÖÀÜ¾Úµò¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÄç¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£À¤´Ö¤¬Ãí»ë¤¹¤ë»ÔÄ¹¤Î¡Ö¹ÔÆ°¡×¡£ÎäÀÅ¤Ê¾Úµò¤ÎÄó¼¨¤³¤½Í£°ìºÇÂç¤ÎµÕÅ¾¤Î¸°
À¤´Ö¤Ïº£¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£µ¿Ç°¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÈÝÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤Ê¾Úµò¤ÎÄó¼¨¤·¤«¤Ê¤¤¡£Û£Ëæ¤Ê¼áÌÀ¤ä°õ¾ÝÁàºî¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤í¿®Íê¤ò¼º¤¦¡£
·éÇò¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¹ÔÆ°µÏ¿¤ä»ñÎÁ¤ò³«¼¨¤·¡¢Âè»°¼Ô¤¬¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À´¬¤ÊÖ¤·¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¿Ç°¤Ï±Ê±ó¤Ë»Ä¤ë¤À¤í¤¦¡£»ÔÌ±¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë´¶¤¸¼è¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢±£¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£
ÃµÄå¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶ÉÌÌ¤ÇºÇ¸å¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïµ»½Ñ¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¼¨¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤À¡£²¿¤ò¸ì¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¿®¤¸¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î»ö¼Â¤¬»Ä¤ë¤«¡£¿®Íê¤È¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾Úµò¤Ç¼è¤êÌá¤¹¤â¤Î¤À¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤¬ËÜÅö¤Ë·éÇò¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÄÀÌÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤Ç¸ì¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú·ÑÌî Í¦°ì¡Û
AkaiÃµÄå»öÌ³½ê¡¦ÅðÄ°´ï¤ÎÈ¯¸«PRO¡¦¥¹¥Þ¥ÛÅðÄ°¤ÎÈ¯¸«PROÂåÉ½ÅðÄ°´ïÈ¯¸«¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°Ä´ºº¡¢Éâµ¤Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£