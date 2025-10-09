すみれ「本当に大好きな2人。旦那さんもすごく良い人」藤井サチの結婚を祝福
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCは、すみれとFUKAMI）
10月５日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとHIROMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさんです。
7月に自身の公式Instagramで結婚を発表した藤井さん。この記事では、5日の模様をお届けします。
▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12976
すみれ：よろしくお願いします！
藤井：よろしくお願いします！
FUKAMI：そして、さっちゃん（藤井）、ご結婚おめでとうございます！
藤井：ありがとうございます、嬉しい。
FUKAMI：もう籍を入れられたのですよね？
藤井：もう入籍しています！ 人妻になりました！
FUKAMI：あらためておめでとうございます！
すみれ：これまで2回番組に来ていただきましたが、ご結婚後は初めてのご出演です。実はさっちゃんのお相手の旦那さんは、私も昔からよく知っていて、仲良く3人でご飯へ行ったこともあります。うちの旦那や息子とか、あと河北麻友子ファミリー、黒石奈央子ファミリーとか、みんなでね。
FUKAMI：そんなさっちゃんが結婚するって、すみれちゃんが初めて聞いたときはどんな感じだったんですか？
すみれ：もう、超嬉しかった！ 本当に大好きな2人で。旦那さんもすごく良い人で、とにかく明るい。本当にさっちゃんラブだし。もう2人は老夫婦みたいだよねっていうぐらい、ずっと一緒にいて、何もしたくなくても一緒にいられる、みたいな。
FUKAMI：えっ!? 老夫婦だと思うのはなぜ（笑）？
すみれ：いや、なんか、2人がかわいい！ もう、２人とも超落ち着いているの。地に足がついている感じ。
藤井：老夫婦、確かに（笑）。
番組では他にも、旦那さんとの出会いやプロポーズのエピソード、新婚生活などについて語っていただく場面もありました。
----------------------------------------------------
▶▶この日の放送を「radikoタイムフリー」で聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=8870
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
▶▶この日の放送を「TOKYO FM ポッドキャスト」で聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12976
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：KOSÉ Find My Beauty
放送日時：毎週日曜 9:00〜9:30am
パーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/
藤井サチさん
（左から）すみれ、FUKAMI、藤井サチさん
番組では他にも、旦那さんとの出会いやプロポーズのエピソード、新婚生活などについて語っていただく場面もありました。
