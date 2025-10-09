

現代の20代、30代のビジネスパーソンは、論理的な説明を求めます（写真：jessie／PIXTA）

組織でマネジメントを任された際に重要になってくる課題の1つに「部下のモチベーション管理」があります。

元キーエンスでマネジメント層から学び、自身も数多くのマネジメントを経験してきた岩田圭弘氏は「曖昧な指示や精神論を振りかざすだけでは、自発的に動く部下は育たない」と言います。

『ひたすらKPI』より一部抜粋・再構成のうえ、キーエンスで重視されている「KPIで語るマネジメント」を紹介します。

なぜKPIベースの話し方が「部下を動かす」のか

チームの成果を継続的に出していくために欠かせない要素として、部下のモチベーション管理があります。

KPIに基づいた話し方をすることで、部下も納得して自発的に動き出すようになります。これは、私が管理職のときに、最も重要視していることの一つでした。

まず、部下の立場から考えてみましょう。上司から指導を受けるとき、部下は何を感じているでしょうか。多くの場合、「また精神論か……」「具体的に何をすればいいのかわからない」「本当に自分のことを見てくれているのか」「評価の基準がよくわからない」といった不満や不安を抱えているはずです。

これらの不満は、上司と部下のコミュニケーション不全を示しています。そして、その原因の多くは「曖昧さ」にあります。この「曖昧さ」を解消するのがKPIです。

KPIに基づいた話し方は、曖昧さを排除し、明確で建設的なコミュニケーションを可能にします。

上司からKPIに基づいて話されると、部下は「この人はちゃんとわかっているな」「よく見てもらっているな」という印象を持ちます。

具体例を挙げて説明しましょう。

従来の指導方法では、上司が「最近、成績が良くないね。もっと頑張らないと」と声をかけたところで、部下は戸惑うばかりでした。「そうは言われても、何をどう頑張ればいいんだ……」と途方に暮れてしまっている場合が大半だったでしょう。

一方、KPIベースの指導方法ならば、そうした部下の戸惑いを避けられます。「先月の数字を見ると、受注は2件で目標に届かなかったね。データを分析すると、特にアポイント獲得率が12％と、チーム平均の18％を下回っている。これについてどう思う？」と上司から問いかけられれば、部下は何が問題かを把握できます。「確かにアポが取れていません。最近、断られることが多くて……」と具体的な課題を認識できます。

KPIベースの会話では、具体的な数値が示され、問題点が明確になり、部下も自分の課題を認識できるため、建設的な議論ができるようになります。

ファクトベースの納得度：感情論からの脱却

KPIベースの話し方の最大の利点は、ファクトに基づいているため、部下の納得度が高いことです。これは、現代のビジネスパーソン、特に若い世代にとって非常に重要な要素と言えるでしょう。

現代の20代、30代のビジネスパーソンは、論理的な説明を求め、「なぜ」を重視し、納得できないことはやりたくないという傾向があります。それはフェアな評価を求める裏返しでもあります。

このような世代に対して、「俺の若い頃は……」「気合いが足りない」といった精神論は反発を招き、モチベーションを下げる結果につながりかねません。

感情論ベースの指導では、上司が「お前はクロージングが下手だ。もっと自信を持って話せ」と言ったところで、部下は「自信って言われても……具体的に何を改善すればいいのだろう」と困惑するばかりです。

上司がさらに「昔はな、断られても、断られても通い続けたもんだ」と続けても、部下は「時代が違うでしょう……」と内心で反発するだけです。結果として、部下は納得せず、行動も変わりません。

対照的に、ファクトベースの指導なら、建設的な対話が生まれます。

たとえば、上司が「データを見ると、君の提案から成約までの転換率は15％。チーム平均は25％だ。この差はどこから来ていると思う？」と問いかければ、部下は「確かに低いですね。価格交渉で負けることが多いです」と具体的な課題を挙げられるはずです。

課題を認識できれば、さらに分析を深められます。

たとえば成約している案件を分析して、初回提案時に先方の予算確認ができている案件とできていない案件の成約率の違いなどもわかるはずです。

最初から予算が確認できている案件の成約率が高ければ、部下は「予算確認を後回しにしない」と自分の改善点に気づきます。上司も具体的な改善策を提示できますし、部下も前向きに行動を変えられます。

上司にとってのメリット：時間の効率化と成果の最大化

KPIベースの話し方は、部下だけでなく上司にとっても大きなメリットがあります。まず、無駄な時間を大幅に削減できます。

KPIに基づかない質問は部下から期待していない答えが返ってくることが少なくありません。

たとえば、「最近どう？」と聞いたところで、「えーと、まあまあです」という曖昧な返事が来ることもあるでしょう。

「何か困っていることは？」と続けても、「特には……あ、でもパソコンの調子が……」と本題から逸れて、10分後にようやく「で、営業成績の話なんだけど……」と切り出すような非効率な展開になりがちです。

一方、KPIベースならば最初から議題は絞られていますので効率的ですし、話がかみ合わない場合もありません。

「先月の商談化率が20％と低めだったけど、要因は分析できてる？」と単刀直入に聞けば、部下も「はい、実は……」とすぐに本題に入れます。

KPIを使うことで議論の論点が明確になります。話が脱線せず、具体的な改善策に集中でき、短時間で結論が出ます。次のアクションも明確になります。

「売り上げが悪い」という漠然とした問題を議論するのではなく、「アポイント獲得率が低い」という具体的な課題を議論することで、「何をすべきか」という生産的な話し合いができます。

根性論からの脱却：不動産会社の教訓

ここで、対極的な例として、私が見たことがある不動産販売会社の事例をお伝えします。これは、KPIベースのマネジメントとは正反対のアプローチでした。





木曜日の朝8時、大会議室に40人以上の店長とエリアマネジャーが集まります。

司会が「それでは、各店舗の決意表明を！」と声を張り上げると、1人目の店長が立ち上がります。「渋谷店、今月3棟不足です！ 気合いで必ず達成します！」。続いて「新宿店、5棟不足です！ 死ぬ気で頑張ります！」「池袋店、目標達成まであと2棟！ 絶対にやり遂げます！」。

これが40人分続き、最後は全員で「オー!!」と雄叫びを上げるのです。

この光景に、私はキーエンスと真逆な印象を受けました。このような根性論ベースのマネジメントでは、何をすればいいかわからず、売り上げは上がりません。

精神力には限界があり、燃え尽き症候群のリスクも高まります。なぜうまくいったのか、なぜ失敗したのかがわからないため、改善のサイクルも回りません。

結果として、自分で考える力が育たず、指示待ち人間になり、優秀な人材は辞めます。実際、この企業の離職率は非常に高いと聞いています。

これは、根性論ベースのマネジメントの必然的な結果と言えるでしょう。

一方、KPIを徹底している企業のミーティングは全く違います。

マネジャーが「先週の活動を振り返ろう。まず、チーム全体のKPIを確認する」と始めると、プロジェクターに詳細なデータが表示されます。

「商談化率が先週比で5ポイント下がっている。Kさん、君のチームは逆に3ポイント上がっているね。何か工夫したことは？」と問いかけると、Kさんが「事前の企業分析を強化しました。具体的には……」と成功要因を共有します。

マネジャーは「なるほど。それは他のチームでも展開できそうだ。来週から全体で実施してみよう」と、全体のレベルアップにつなげます。

（岩田 圭弘 ： Exgrowth株式会社 代表取締役）