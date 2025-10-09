【「マガポケ」10th Special企画「持って帰れる複製原画展」】 掲出場所：MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店 掲出期間：10月9日～11月9日

MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店様 で掲出されるビジュアルデザイン

【拡大画像へ】

講談社は、同社の運営するコミック配信アプリ「マガポケ」の10th Special企画「持って帰れる複製原画展」を大阪・MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店にて開催する。期間は10月9日から11月9日まで。

本企画は「マガポケ」の10周年を記念したピールオフ広告。講談社のマンガ作品分の複製原画を並べた巨大広告で、複製原画部分は剥がして持って帰ることができる仕様となっている。なお、複製原画の持ち帰りははなくなり終了するが、複製原画は期間終了まで見ることができる。

この企画は、今年7月に東京・渋谷で実施された際、読者から「私の街でも開催してほしい」「もっと長く展示してほしかった」といった声が寄せられたことを受け、大阪での開催と展示期間の延長が実現した。

掲載作品は「マガポケ」を運営する「週刊少年マガジン」のほか、「シリウス」「月刊少年マガジン」「モーニング」「アフタヌーン」など講談社の人気漫画レーベル作品から30作品が出展。さらにMARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店のコミック担当者が選ぶ「おすすめマガポケ作品」をピックアップした特設コーナー「マガポケ棚」が期間限定で展開される。

また、10周年企画の一環として、マガポケコミックスを買うと応募ができる帯キャンペーンも実施されている。

【MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店 担当スタッフコメント】

マガポケ10周年おめでとうございます！このような素敵なピールオフイベントを関西でも開催できて、とてもうれしいです。

合わせて、当店オリジナルの推しコミックフェアでもマガポケを盛り上げますよ～！！ みなさんも大好きなキャラたちと素敵な思い出をつくりましょう！ 店頭でお待ちしております＾＾

「FAIRYTAIL100YEARSQUEST」複製原画

「薫る花は凛と咲く」複製原画

「WIND BREAKER」複製原画

「しかのこのこのここしたんたん」複製原画

2025年7月28日の東京 渋谷 でのようす

マガポケ10周年フェア棚（MARUZEN & ジュンク堂書店）

掲出作品一覧*順不同

【週刊少年マガジン】

・「FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST」

・「WIND BREAKER」

・「薫る花は凛と咲く」

・「さわらないで小手指くん」

・「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」

・「魔女と傭兵」

・「K-9~警視庁公安部公安第9課異能対策係~」

・「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」

・「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト「無限ガチャ」でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆「ざまぁ！」します！」

・「ギルティサークル」

・「ジュミドロ」

・「ナキナギ」

・「ハナバス」

・「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる～弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた～」

・「十字架のろくにん」

・「味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す」

・「GALAXIAS」

・「蒼く染めろ」

【月刊少年マガジン】

・「ドラハチ」

・「卒業アルバムの彼女たち」

・「Destiny Unchain Online ～吸血鬼少女となって、やがて「赤の魔王」と呼ばれるようになりました～」

【モーニング】

・「それがメイドのカンナです」

・「屋根の下のアルテミス」

・「降り積もれ孤独な死よ」

【シリウス】

・「しかのこのこのここしたんたん」

・「みいちゃんと山田さん」

【アフタヌーン】

・「アオバノバスケ」

【その他】

・「南海トラフ巨大地震」

(C)KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.