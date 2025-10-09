

写真は2025年のCES・ソニーグループの出展。同社は2026年の出展方針を変えた（筆者撮影）

【写真で見る】2025年のソニーグループ・プレスカンファレンスで撮影。ソニー・ホンダモビリティのEV「AFEELA 1」は2026年に出荷開始

毎年1月にアメリカ・ラスベガスで開催される、世界最大級のテクノロジーイベントである「CES」。2026年も1月6日から開催される。

世界中から大手企業やスタートアップが集うイベントなのだが、来年は顔ぶれに変化が起きそうだ。

日本から長年参加してきたソニーグループが、来年は出展方法を変更し、「ソニーグループ」としての直接出展を行わない。またサムスンも、今までのように会場にブースを構えるのではなく、ラスベガスのホテル内に単独展示ブースを構える形へと変更する。

こうした傾向の背景になにがあるのかを解説してみたい。

ソニーグループが2026年にCESから「戦略的撤退」

ソニーグループは1967年以来、58年にわたってCESへと出展してきた。メイン会場となるラスベガス・コンベンションセンターの一角、同じ場所にブースを構え続け、プレスデーの夕方、最後のスロットにプレスカンファレンスも開き続けた。

だが2026年は、その姿がなくなる。

正確にいえば、ソニー関連企業の出展がなくなるわけではない。ソニーグループと本田技研工業の合弁企業である「ソニー・ホンダモビリティ」がCESに出展。従来はソニーグループのブースであった場所を使い、プレスデーのカンファレンスも「ソニー・ホンダ」として行うことになる。

CESの出展社情報を「Sony」で検索してもソニーグループとその関連企業の名前は、ソニー・ホンダモビリティのものが出てくるだけだ。



CESのサイトで出展社情報を検索しても、ソニー・ホンダモビリティのみが出てくる（筆者撮影）

長年CESで「日本の家電メーカー」として存在感を示してきた同社が事実上出展を手控えるのは、ある意味で衝撃だ。

この件についてソニーグループ広報は、以下のようなコメントを出している。

経営の方向性や戦略がエンタテインメントやクリエイションにシフトする中、今後CESにおいては、よりフォーカスを定めたアプローチを取っていきます。

CES 2026では、ソニー・ホンダモビリティの取り組みを軸に、モビリティおよびその関連テクノロジーを中心に発信する予定です。

イベントの詳細については、年内に改めてご案内します。

ソニーは1967年以来 CESに参加し、革新的なコンシューマー製品やテクノロジーを披露してきました。

CTAは常に信頼できる重要なパートナーであり、今後も連携を継続していきます。

家電のソニーから「エンタメのソニー」へ

これはどういうことなのか？

ソニーは現在「ソニーグループ」だ。「ソニー株式会社」の名はエレクトロニクス事業である「ET&S（エンタテインメント・テクノロジー&サービス）」分野を担当する子会社の名として残っているものの、あくまでグループの一部でしかない。

現在のソニーグループは、ゲーム・映画・音楽・ET&S・半導体の5部門で成り立っている。金融事業は10月から分離し、「ソニーフィナンシャルグループ」として独立した。

エンターテインメントを含めた5つの柱で成り立つ複合企業であり、その変化は2012年に平井一夫氏がCEOに就任以降、吉田憲一郎氏（現・会長）、現CEOの十時裕樹氏の3代にわたる構造・業態変化の末に築かれたものだ。



2025年・CESでのプレスカンファレンスでの十時CEO。エンタメとの関係を強くアピール（筆者撮影）

以下の2つの写真は、2017年のCESで筆者が撮影したものだ。ソニーブースには最新のテレビが展示され、CES会場には同社製品が並んだ垂れ幕がかかっていた。



2017年撮影。CES会場の外には、ソニー製品をアピールする垂れ幕が（筆者撮影）



同様に、2017年のCESで撮影。会場の良い場所には新製品のテレビが置かれていた（筆者撮影）

2025年のブースはエンタメを軸にした展示に

しかし2025年のCESでは、ブースに個人向け製品の姿はない。アピールしていたのは、広告や映画の撮影に使う自動車を使った撮影システムである「PXO AKIRA」のような、業務用のシステムや、現在もヒットを続ける『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をアピールする展示だった。



2025年のCES・ソニーグループブース。自動車を使った撮影システムである「PXO AKIRA」を大々的に展示（筆者撮影）



同じく2025年のCESで。ブースでは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をアピール（筆者撮影）

ソニーグループを支えるのが、イメージセンサーやディスプレイ、画像処理といった技術であるのは間違いない。一方、家電がコモディティ化する中で、同社は「家電を大量に売る」存在から、「エンタメを軸にして、コンテンツとそれに必要な技術を売る」会社にシフトした。

そうなると、CESという場で展示を行うにも、製品を並べておけばいい、という話ではなくなっていく。

一方で、ソニー・ホンダモビリティは2026年にアメリカで、同社のEV「AFEELA 1」の出荷を開始する。モノを見せてアピールするという意味では、これ以上ないくらい大切なタイミングだ。



2025年のソニーグループ・プレスカンファレンスで撮影。ソニー・ホンダモビリティのEV「AFEELA 1」は2026年に出荷開始（筆者撮影）

だからソニーグループは、CESのブースをソニー・ホンダモビリティに渡し、ビジネス最適化を図ったのである。

サムスンもメイン会場から撤退。CESに見える「家電大手の悩み」

これを「日本家電メーカーの退潮」と語るのは簡単だ。

実のところ、CES会場に「家電」を並べる日本メーカーはほぼない。

パナソニックも主軸をB2B事業にシフトしている関係から、CESのブースはB2B関連が中心。テレビなどの家電は少数の展示に抑える。招待者向けのスイートを用意して、そちらに家電を展示する形だ。シャープも会場は技術を中心とした展示にとどまる。ハイセンスが東芝から買収したテレビ事業であるTVS REGZAは、ハイセンスブースの一部を間借りし、「日本のテレビ技術」としてTVS REGZAの技術をアピールする戦略をとっている。

アメリカ・ヨーロッパの家電メーカーは、日本メーカーより早く力を失った。大規模なブースは中国・韓国企業のものだが、いわゆる「家電ショー」「家電見本市」という言葉でイメージされる展示をしているのは中国メーカーだ。サムスンやLGエレクトロニクスは、家電を並べはするものの、それよりも、自社グループのポリシーや方向性のアピールが中心……という印象が強い。

実は、ソニーグループ同様、2026年のCESで、ある大手が、メイン会場であるラスベガス・コンベンションセンターを去る。

その大手とはサムスンだ。

同社はもう20年以上、CESで最大規模のブース展開を行ってきた。日本ではスマホを中心とした展開なのでピンと来ない人もいるかもしれないが、家電で世界最大手の一角を占め続けている。

ただ2026年、同社は長年メイン会場に出してきた大規模なブースを展開しない。CESと連動する形で、ラスベガスのど真ん中にある高級ホテル・Wynnにすべてのブースを移しての展開となる。従来はスマホなども展示していたが、2026年からはそれをやめ、家電とその周辺技術に絞った展示を行うとされている。



CESの公式サイトでサムスンについて検索。ブースはホテルである「Wynn」に移った（赤枠内）（筆者撮影）

CESは「家電見本市」ではない

新聞やテレビでは、いまだにCESのことを「家電見本市」と称することがある。だが、これはすでに実態を表していない。

30年以上前は実際に家電の発注をCESで行っており、大手の製品を流通のバイヤーがチェックする場として機能していた。20年前はデジタルテレビへのシフトが起きて、その中核である家電メーカーが注目された。だが、今の変化はスマートフォンやクラウドで起きており、スタートアップが作るデバイスが、家電大手の新製品以上に注目される時代になった。

CESに参加する企業の多くは小規模なところになっており、自社がいかに新しいビジネスを展開できるか、という点をアピールしている。そうやって自社ビジネスの拡大やパートナー開拓をする場でもあるのだ。

CESというイベントを自社のアピールの中でどう位置づけるかは、各社が頭を悩ませる点でもある。

CESを主催するCTA（全米民生技術協会）もイベントの性質を変え続けてここまできた。2012年からは、スタートアップ企業や研究機関などが机1つで出展する「エウレカパーク」を併催。2025年には1400以上のスタートアップが参加した。

今年は特に「サミット」と呼ばれるキーパーソンによる講演イベントも活発化し、CESを視察する人々にどう情報を提供するか、という形を変えてきている。

そんななか同時に、大手メーカーも自社のあり方を変えてきている。YouTubeやソーシャルメディアがある今、大手は自分たちだけで製品をアピールできる。その時期も、CESが行われる年初である必然性はない。別のイベントもあるし、自社で製品発表時に公開してもいい。その方が認知には有効だ。

ソニーグループの決断はその一例だし、「自社でまとまる」ことを重視したサムスンの決断も、1つのあり方だろう。

それでも「関係は維持する」事情

一方で、ソニーグループにしてもサムスンにしても、CESの主催者であるCTAから離れてしまうわけではない、という点にも注目しておきたい。

CTAは業界団体であり、イベントの運営をしているだけではない。アメリカという世界最大の市場を軸に、多数の国に影響を与える存在だ。規格や規制の策定、アメリカ政府へのロビイングなど、役割は多数ある。彼らとの関係を断つのは、大手であるほど「得策ではない」という判断になるだろう。

また、この種のイベントは「実績」がものをいう。ひとたび出展をやめてしまうと場所はなくなり、新たに同じ面積で同じような待遇を維持するのは難しくなる。

ソニーグループがソニー・ホンダモビリティに場所を譲る形としたのも、サムスンが独自出展に近い形なのにCESとの関係を切っていないのも、場所や待遇は維持しておきたいという発想ゆえだろう。

ソニーグループは日本国内のイベントである「CEATEC」では、ブースの内容を毎年ガラリと変えている。医療技術にフォーカスした年もあれば、2024年はAIとセンシングに特化した。今年2025年は、スタートアップ支援を軸にするという。そういう機動的な使い方も、ブースの枠を維持しているからやりやすいことだ。

CESが転機を迎えているのは間違いなく、今後も姿を変えていくだろう。その中で、各企業も「どう展開するか」を考えながら立ち回っているということなのだ。

（西田 宗千佳 ： フリージャーナリスト）