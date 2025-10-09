ナノＭＲＮＡがＳ高、投資事業への参入とホールディングス体制への移行を好感 ナノＭＲＮＡがＳ高、投資事業への参入とホールディングス体制への移行を好感

ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ<4571.T>がストップ高の１８１円に買われ年初来高値を更新している。８日の取引終了後、ＳＢＩ証券（東京都港区）及びＳＢＩ新生企業投資（同）との業務提携を通じて投資事業に参入し、それに伴い会社分割によって２６年４月１日をメドにホールディングス体制へ移行すると発表したことが好感されている。



投資事業を行う子会社Ｎａｎｏ Ｂｒｉｄｇｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔを設立し、未公開企業や企業の部門カーブアウトを対象に投資を行う。今回の投資事業参入のためのファイナンス面の裏付けとして、ＳＢＩ証券を割当先とする第三者割り当てにより第２２回新株予約権（行使価額修正条項付）及び私募債を発行。約４４億７０００万円を調達し、調達資金は私募債の償還及びファンド出資資金にあてる予定だ。



出所：MINKABU PRESS